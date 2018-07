Von Montag, 13. August, bis Freitag 31. August, werden bei den Bauarbeiten an der Forchbahn-Haltestelle Egg die Gleisentwässerungen und das Schotterbett ersetzt. Ebenso werden neue Gleise und Weichen eingebaut, die Wartehalle und die Haltestelleninfrastruktur montiert sowie die Signale, Masten und Fahrleitungen ausgerichtet. Der Projektleiter der Forchbahn AG, Tobias Müller, sagt: «Nun können unsere Passagiere bei schlechtem Wetter hier unterstehen.»

Nachtarbeit und Bahnersatz

Während dieser Zeit wird es noch einmal zu Beeinträchtigungen kommen. Danach werden die Bauarbeiten rund drei Monate früher als geplant beendet sein.«Auch in dieser letzten Phase sind Arbeiten während der Nacht leider unumgänglich», sagt Tobias Müller. Diese finden vom 13. bis 25. August und vom 27. bis 31. August, jeweils von 20 Uhr bis 7 Uhr statt. Der Betrieb der Forchbahn muss für diese Nachtarbeiten eingestellt werden. Dazu wird zwischen dem Bahnhof Esslingen und der Haltestelle Hinteregg durchgehend ein Bahnersatzbetrieb eingerichtet. Die Nachtzüge der SN18 werden am 17./18., 18./19. und 24./25. August ohne Bahnersatzbetrieb in Hinteregg gewendet.

Weitere Bauarbeiten folgen

Direkt nach Abschluss der Arbeiten der Forchbahn wird das Tiefbauamt des Kantons Zürich ab Anfang September 2018 den Strassenverlauf, der wegen der Bauarbeiten an der Haltestelle verlegt wurde, wieder zurückversetzen und die neue Fussgängerinsel realisieren. Dabei wird gleichzeitig die Forchstrasse saniert. (zo)