Nachdem beim Skiclub Egg im Dezember schon eine grosse Euphorie herrschte und alle geglaubt haben, dass die Schneemenge am Pfannenstiel bis zu den Egger Skimeisterschaften am 4. Februar halten würden, steht nun die Enttäuschung an. Die ergiebigen Regenfälle und Stürme Anfang Januar haben sämtlichen Schnee verschwinden lassen. So muss die erste Egger Skimeisterschaft zum ersten Mal seit ihrer Premiere vor 70 Jahren abgesagt werden.

In der Vergangenheit wurde bei schlechten Schneeverhältnissen am Pfannenstiel auf andere Skigebiete wie etwa Atzmännig oder Hoch Ybrig ausgewichen. «Bis Zuletzt hatten wir die Hoffnung, dass ein Wetterumschwung in letzter Minute noch ausreichend Schnee bringen könnte, dem ist aber nicht so», sagt Klaus Kiessling, Präsident des SC Egg. «Das Organisationskomitee hat sich entschieden, in diesem Jahr auf eine Verschiebung in alternative Skigebiete zu verzichten.» Die Egger Meisterschaften sollen am Pfannenstiel bleiben.

Finanzieller Schaden überschaubar

Dies sei auch ausschlaggebend für den Entscheid gewesen, das Rennen nicht an einen anderen Ort zu verschieben. «Im Hoch Ybrig wird sowiso unser Clubrennen ausgetragen», sagt Kiessling. Dann würden jeweils kaum Nicht-Clubmitglieder aus Egg teilnehmen. Die Teilnehmerzahl in Egg bewege sich jeweils um 200, im Hoch Ybrig oder Atzmännig jeweils zwischen 50 und 80. «Sollte es noch zu heftigen Schneefällen in diesem Winter kommen, werden wir kurzfristig über eine Durchführung am Pfannenstiel beraten und entscheiden.»

Bisher sei kein finanzieller Schaden für den Skiclub entstanden, einzig die Einnahmen fallen weg. «Selbstverständlich verdient der Skiclub an einem Rennen wie im Vorjahr, das sich zu einem Dorffest entwickelt hat und auch finanziell für die SC Kasse sehr erfolgreich war», sagt Kiessling. Doch der SC Egg schaue immer mit Bedacht auf seine Finanzen und sei sehr solide aufgestellt. (lcm)

Weitere Informationen unter www.scegg.ch.