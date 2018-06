Wer heute DRS3 äh Radio SRF3 hört, kommt an «In Case I Fall For You» der Egger Indie-Folk-Band Black Sea Dahu nicht vorbei. Der Song wurde von der Musikredaktion des «amtlich bewilligten Störsenders» (Eigendefinition anno 1983) als «De Song vom Tag» auserkoren – was einen Tag lang (logisch!) erhöhtes Airplay und die eine oder andere Würdigung der Moderatoren bedeutet. Und natürlich viel Ehre, tritt man damit doch dem gleichen Club bei wie Lenny Kravitz, Snow Patrol oder Gorillaz.

Song dauert fünf Minuten

Die Band Black Sea Dahu um Songwriterin Janine Cathrein ist aus «Josh» entstanden. Mit ihrem Song «In Case I Fall For You» haben die Musiker einen Song abgeliefert, der durch seine Zerbrechlichkeit und das ausgeklügelte, zuweilen sperrige Arrangement aus dem Tagesprogramm raussticht und allein schon wegen seiner Länge von sage und schreibe fünf Minuten eine echte Zumutung ist für den 08/15-Radiohörer. Gut so.

Im Herbst 2018 wird die Band ihr neues Album «White Creatures» veröffentlichen. Aufgenommen wurde das Material auf der kleinen norwegischen Insel Giske, zusammen mit dem kanadischen Singer/Songwriter und Produzenten Gavin Gardiner. Wer Black Sea Dahu live sehen möchte, hat heute Dienstagabend im Ziegel Oh Lac in der Roten Fabrik in Zürich die Gelegenheit dazu.

Das Video zum Song ist hier zu sehen.