Mit dem Amtsantritt per 1. Juli haben sich der Gemeinderat und die Schulpflege neu konstituiert. In dem auf sieben Sitze verkleinerten Gemeinderat übernimmt der im April neu gewählte Erich Haller (FDP) das Ressort Finanzen und Soziales. Bettina Baumgartner (FDP) wird Verantwortliche für Bau und Planung. Sie ersetzt so ihren abgetretenen Parteikollegen Silvano Murchini. Christoph Domeisen (parteilos) übernimmt das Ressort Liegenschaften und Betrieb. Per 1. Juli trat auch Tobias Bolliger neu sein Amt als Gemeindepräsident an.

Die bisherigen Gemeinderäte behalten weitestgehend ihre Zuständigkeiten. Markus Ramsauer (SVP) amtet als Vizepräsident und ist Tiefbauvorstand. Beatrice Gallin (parteilos) wurde als Schulpräsidentin bestätigt und Corinne Huber (ProEgg) behält den Sicherheitsvorstand in ihren Händen.

Auch Schulpflege konstituiert

In der Schulpflege übernimmt Philipp Märki das Amt als Vizepräsident und ist verantwortlich für das Ressort Personal. Urs Rehhorn hat das Ressort Schulentwicklung inne, Claudia Nyffenegger übernimmt das Ressort Schulergänzende Angebote und Oliver Künzler ist zuständig für das Ressort Schüler, Eltern, Öffentlichkeit. (zo)