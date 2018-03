Mitte Januar fiel der Startschuss für die Bauarbeiten für behindertengerechte und wettergeschützte Perrons an der Fochbahn-Haltestelle in Egg. Am Montag, 5. März, wird im Egger Zentrum noch intensiver gebaut: Im Rahmen der Umsetzung des Gestaltungsplans Rietwis-West wird die letzte Etappe zur Umsetzung in Angriff genommen, wie der Gemeinderat mitteilt. Das Projekt der Gemeinde Egg umfasst die Erneuerung der Fahrbahn und des Gehwegs an der Mönchaltorferstrasse im Abschnitt Kreuzung Gewerbestrasse bis zur Einfahrt der Geschäfte von Migros und Rhyner Fachhandel AG. Die Bauarbeiten beginnen am Montag und sollten je nach Witterung bis Mitte Mai abgeschlossen sein.

In der ersten Ausbauetappe fährt der Verkehr auf dem südlichen Teil der Mönchaltorferstrasse und die Fussgänger benützen den südlichen Gehweg. In der zweiten Etappe – zirka Anfang April bis Mitte Mai – fährt der Verkehr auf dem nördlichen Gehweg und die Fussgänger benützen ebenfalls den nördlichen Gehweg. Aufgrund der engen Platzverhältnisse kann es aufgrund der Bautätigkeit kurzzeitig zu Einschränkungen kommen, schreibt der Gemeinderat weiter. Zudem muss der Strassenabschnitt für den Einbau des Deckbelags gegen Ende der Bauarbeiten ganztägig gesperrt werden. Dafür bittet der Gemeinderat bereits heute um Verständnis. Der genaue Zeitpunkt würde rechtzeitig mitgeteilt.

Im Rahmen der Modernisierung der Forchbahn-Haltestelle Egg werden zudem Nachtarbeiten durchgeführt, und zwar von Montagabend, 5. März, bis Dienstagmorgen, 13. März. Von Freitag bis Sonntag sind keine Nachtarbeiten vorgesehen. Die Arbeiten dauern jeweils von 21 bis 4.30 Uhr. Gemäss einer Mitteilung der Verkehrsbetriebe sind die Nachtarbeiten nötig, um wichtige Arbeiten an Masten, Signalen und Fahrleitungen durchzuführen. Der Betrieb der Forchbahn muss für diese Arbeiten eingestellt werden. Es wird darum ab 21 Uhr bis Betriebsschluss ein Bus-Ersatzbetrieb eingerichtet. (zo)