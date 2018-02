Gegen 15.30 Uhr war am Dienstag, 6. Februar, ein 70-jähriger Autofahrer von Egg in Richtung Pfannenstiel unterwegs. In einer Linkskurve wich der

Fahrer einer entgegenkommenden Lenkerin aus und landete im Strassengraben. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Gemäss Angaben des Autofahrers fuhren beide Wagen in der Mitte der Fahrspur. Nach kurzem Anhalten und Erkundigung nach dem Gesundheitszustand des Verunfallten fuhr die Lenkerin weiter.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30-jährig, schweizerdeutsch sprechend, südländisch oder orientalischer Herkunft, Fahrerin eines roten Kleinwagens. Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Lenkerin machen können, werden gebeten, sich mit

der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 38 70, in Verbindung zu setzen. (zo)