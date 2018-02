Der Gemeinderat Egg ärgert sich über die Ausbaupläne des Kantons der Deponie Lehrüti in Gossau, die direkt ans Egger Gemeindegebiet angrenzt. Sie soll um das Dreifache vergrössert werden. Und aus Sicht des Gemeinderats Egg ist der Ausbau «ohne Not» vorgesehen. Es fehle auch der Nachweis für eine solch enorme Erweiterung der Anlage, schreibt die Behörde in einer Mitteilung.

Verzicht gefordert

Zudem seien in unmittelbarer Umgebung gleich drei neue Deponien geplant, eine vierte ist seit Jahren im Betrieb. Der jahrelange Betrieb dieser Deponien beeinträchtige den Lebensraum in allen umliegenden Gemeinden übermässig. Daher fordert der Gemeinderat im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des kantonalen Richtplans die Streichung der Deponiestandorte Büelholz in Egg und Lehrüti in Gossau. Sollte der Standort Lehrüti trotzdem beibehalten werden, fordert der Gemeinderat zumindest einen Verzicht auf die geplante Kapazitätserweiterung.

Weiter fordert der Gemeinderat, die Anbindung der allfälligen Deponien in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden zu planen. Und schliesslich müsse der Schwerverkehr über das übergeordnete Strassennetz und nicht über die Gemeindestrassen abgewickelt werden.