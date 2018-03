«Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie bewirken? Und wie sehen Sie die Stadt, in der Sie politisieren?»: Züriost stellt den Kandidierenden für den Dübendorfer Stadtrat schriftlich dieselben zehn Fragen. An der Reihe ist heute Theo Zobrist (SP). Zobrist war zwölf Jahre im Gemeinderat. Nach einer Pause in Sachen Politik möchte er die SP jetzt zurück in den Stadtrat bringen und kandidiert auch gleich noch für das Amt des Stadtpräsidenten.