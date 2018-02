Breitensportanlässe im Eiskunstlauf erfüllen eine wichtige Aufgabe - sie bilden einen wesentlichen Teil des Fundamentes für die Eislaufbewegung. Einem Pyramidenbau gemäss stossen von der Basis immer wieder Aktive in die Sphären der Spitzenkräfte im Leistungssport vor. So gesehen wurde die Absage des Tenini-Graf-Cups in der vergangenen Saison und des Glattal-Cups heuer mit Besorgnis zur Kenntnis genommen. Beide Verzichte erfolgten nicht etwa wegen zu kleinen Startfeldern, sondern sind auf Probleme im Zusammenhang mit der Besetzung der Panels und der Preisgerichte zurückzuführen.

Erleichterung herrscht in der Eislaufszene insofern, als die Präsidentin des Eislaufclubs Zürcher Oberland (ELZO), Monika Kühne, und der Präsident des Dübendorfer Eislaufclubs (DEC), Silvio Regli, auf Nachfrage bestätigten, die beiden Anlässe in der kommenden Saison wieder durchzuführen. Der ELZO wird zusätzlich gar die Schweizermeisterschaft der Elite Mitte Dezember 2018 organisieren.

Beliebter Breitensportanlass

Die Speakerin beim 17. Tenini-Graf-Cup 2018 in Wetzikon kündigte während zweier Tage 254 Mal eine Läuferin oder einen Läufer für ein Programm an. 20 Mal fügte sie bei diesen Ankündigungen «vom Dübendorfer Eislaufclub» hinzu. Ein Teil der Startenden wählte eine Kür, andere zeigten ein Stilprogramm oder meldeten sich für das Elementevorlaufen der Sternekategorien an. Fabienne Hepp (DEC) wählte ein Kürprogramm und klassierte sich mit 21,79 Punkten im 18. Rang von 24 Konkurentinnen der Kategorie Bronze Mädchen Ältere. Die 14-Jährige wagte als eine der wenigen Läuferinnen zu Beginn ihrer Kür einen Einfachlutz, musste aber Abzüge in Kauf nehmen. Punkte sammelte Hepp dank zwei gelungenen Sprungkombinationen mit Einfachsprüngen, bevor sie beim Doppelrittberger stürzte. Letzteres zeichnete sich insofern ab, als sie bereits im 6-Minuten-Einlaufen Probleme bekundete.

Unnötig Punkte verschenkte die DEC-lerin gegen Schluss mit einem Sturz beim Einfachaxel. Kategoriensiege für den DEC erreichten Deborah Ammann (Stil ohne Test Erwachsene) und Sky Demidenko (2-Stern Knaben). Podestplätze sicherten sich Meisterschaftsläuferin Chiara Regli (Zweite, Stil Intergold), Seniorenläuferin Céline Bavaud (Zweite, Intergold Damen), Tara Tabea Gächter (Dritte, Intersilber Mädchen) und Samara Stierli (Dritte, Interbronze Mädchen Jüngere). Die Gesamtwertung Stil und Kür gewann zum wiederholten Male Silvia Meier (ELZO). DEC-Läuferin Angelina Maurer klassierte im 18. Rang. (Albert René Kolb)