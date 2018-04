Im offenen Brief an Doris Leuthard fragen sich die sechs Gemeinden, ob die Bundesrätin nicht ins Tösstal kommen kann oder will. (Foto: Keystone)

Nächsten Freitag, 13. April, laden die Gemeinden Bauma, Turbenthal, Weisslingen, Wila, Wildberg und Zell und der «Bürgerprotest Fluglärm Ost» zur Veranstaltung «Mehr Fluglärm im Osten – 2018». Gerne hätten die Verantwortlichen auch Verkehrsministerin Doris Leuthard (CVP) in der Grosshalle in Turbenthal begrüsst, wie sie in einem offenen Brief an die Bundesrätin schreiben. «Wir haben Sie im April 2016 und September 2017 für eine Teilnahme angefragt. Leider wollten oder konnten Sie trotz freier und frühzeitiger Terminwahl unseren Einladungen nicht Folge leisten», schreiben die Gemeindepräsidenten und -räte der sechs Gemeinden im Brief.

Die Absagen seien mit den zahlreichen aktuellen Geschäften im Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) begründet worden. Die Gemeinden bedauern dies: «Die betroffene Bevölkerung und die Gemeindeexekutiven im Tösstal hätten gerne aus erster Hand mehr über die Pläne und Absichten des Bundes zur erwähnten Problematik erfahren.»

Vier Fragen

Besonders interessiert die Gemeinderäte und -präsidenten mit welcher Begründung und gestützt auf welcher Rechtsgrundlage der Bund seine «Lufthoheit» in Sachen Flugverkehr «demonstriert». Sie wenden sich deshalb mit vier konkreten Fragen an Bundesrätin Leuthard, in denen es unter anderem um die geplanten Pistenverlängerungen, die Privatfliegerei auf dem Flugplatz Dübendorf und die Nachtruhe geht.

«Welche Haltung vertritt Ihr Departement bezüglich Privatfliegerei auf dem Flugplatz Dübendorf?», wird die Bundesrätin gefragt. (Archivfoto: Martin Liebrich)

Den Gemeinderäten und -präsidenten fehlt es seitens des Bundes an Dialogbereitschaft. «Angesichts des Gefühls der Ohnmacht aufgrund des Verhaltens des Bundes», sei es für die betroffene Bevölkerung und die Behörden wichtig, zusammenzustehen und gemeinsam und legal im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung auf die stetig gravierender werdende Problematik aufmerksam zu machen.

Eine Regierungsrätin, ein Nationalrat und der Flughafen-COO

Dies wollen die Gemeinden und der Bürgerprotest Fluglärm Ost an der Veranstaltung vom nächsten Freitag machen. Ab 19.30 Uhr gibt es Kurzreferate und Podiumsdiskussionen in der Grosshalle Turbenthal mit Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP), Stefan Tschudin, COO der Flughafen Zürich AG, Thomas Hardegger, Präsident «Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich» und Nationalrat sowie Gemeindepräsident von Rümlang (SP) sowie Urs Dietschi vom Bürgerprotest Fluglärm Ost. (zo)