Am Freitag startet der WEF-Betrieb auf dem Flugplatz Dübendorf. (Archivfoto: Christian Merz)

Auf die Dübendorfer Bevölkerung kommt von Freitag, 19. Januar, bis Samstag, 27. Januar, eine grössere Mehrbelastung zu. Dann beginnt auf dem Flugplatz Dübendorf der WEF-Betrieb. Das World Economic Forum (WEF) findet vom Dienstag, 23. Januar, bis Freitag, 26. Januar, in Davos statt. Die zahlreichen Staats- und Regierungschefs und Vertreter der Wirtschaft – unter ihnen auch US-Präsident Donald Trump, werden über den Flughafen Zürich entweder per Helikopter oder Konvoi nach Davos gebracht.

Kurzfristige Entscheide

Ob, wann und wie viel geflogen wird, sei wetterabhängig, sagt Oberstleutnant Markus Burkhard, Chef Operationen am Militärflugplatz Dübendorf. Es werde erst drei Stunden vor dem Start entschieden, ob die hochrangigen Gäste mit dem Helikopter oder anderweitig nach Davos gebracht werden. «Ich würde nicht sagen, dass wir rund um die Uhr fliegen. Aber es kann auch zu Flügen während der Nacht kommen.»

Direktflüge nach Dübendorf

Wie bereits im Vorjahr werden die Piloten den Flugplatz in Dübendorf direkt anfliegen und dort abgefertigt werden. Auf dem Militärflugplatz stehen Standplätze zur Verfügung. In früheren Jahren landeten Piloten mit ihren ausländischen Gästen häufig in Kloten und flogen ihre leeren Maschinen anschliessend zum Parkieren nach Dübendorf. Mit dem Direktanflug und der Zollabfertigung können diese Leerflüge vermieden werden.

Auch der Flughafen Zürich erwartet während des WEFs etwa 1000 zusätzliche Starts und Landungen zum normalen Flugbetrieb. Dazu gehören auch zahlreiche Helikopterflüge. Viele der Gäste reisen mit Privatflugzeugen an. Während des WEF waren in den vergangenen Jahren Spitzenwerte von rund 800 Flugbewegungen an einem Tag möglich.

62 Standplätze

Für die WEF-Maschinen stehen am Flughafen in Kloten – je nach Grösse der Flugzeuge – insgesamt 62 Standplätze zur Verfügung. Aus Platzgründen stelle man weiteren WEF-Besuchern eine maximal dreistündige Aus- und Einladezeit zur Verfügung, heisst es. Danach müssen diese Maschinen den Flughafen wieder verlassen und entweder zurückkehren oder die Maschine auf einem anderen Flughafen parkieren. zo