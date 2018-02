In Dübendorf kam es zu einem Unfall zwischen Tram und Fussgänger. (Symbolfoto: Stadtpolizei Winterthur)

In Dübendorf ist am Mittwoch kurz nach 13 Uhr ein Tram der Linie 12 mit einem Fussgänger kollidiert. Die Person hat sich verletzt, ist aber ansprechbar. Wie schwer die Verletzungen sind, ist momentan aber noch unklar, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur sda sagte.

Die Strecke zwischen Auzelg und dem Bahnhof Stettbach musste wegen des Unfalls für den Trambetrieb der Linie 12 in beide Richtungen gesperrt werden, teilten die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) mit. (zo)