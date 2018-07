Bereits nach einer ersten Sichtung war für den Dübendorfer Stadtrat klar: Das überarbeitete Projekt für eine Seilbahn vom Bahnhof Stettbach zum Zoo ist alles andere als eine Verbesserung und in der Form nicht hinnehmbar. Nach eingehender Prüfung der Projektunterlagen kommt der Stadtrat nun zum Schluss, das Vorhaben mit allen Mitteln zu bekämpfen. Er hat deshalb vorsorglich Rekurs gegen die Plangenehmigung erhoben und beantragt der Baudirektion, den für die Zoo-Seilbahn notwendigen kantonalen Gestaltungsplan nicht zu bewilligen.

Besonders stark kritisiert der Stadtrat das Verkehrskonzept für den Raum Stettbach. Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Regelung der Erschliessung und Parkierung des Privatverkehrs seien unklar und ungenügend und blieben damit ein untauglicher Versuch, ein durch die Seilbahn neu entstehendes Verkehrsproblem im Raum Stettbach zu lösen, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung.

Nur im Interesse des Zoos

Obwohl durch die Seilbahn Mehrverkehr entstehe, seien keine zusätzliche Parkplätze vorgesehen, moniert der Stadtrat weiter. Stattdessen würden Massnahmen vorgeschlagen, die der «reinen Symptombekämpfung» dienten, indem versucht werde, den entstehenden Parkplatzsuchverkehr mit verschiedenen, «in ihrer Umsetzbarkeit fraglichen Massnahmen» fernzuhalten. «Dies aber ist kein durchdachtes und verträglich ausgestaltetes Verkehrskonzept», so der Stadtrat.

Im Dübendorfer Stadthaus glaubt man nicht an den im Verkehrsgutachten prognostizierten Umsteigeeffekt auf den öffentlichen Verkehr. «Ohne diesen fehlt jedoch das öffentliche Interesse an einer Seilbahn, übrig bleibt lediglich das private Interesse des Zoo Zürich, sein Verkehrsproblem zu lösen», hält der Stadtrat fest. Ohnehin werde in den Projektunterlagen die auch gerichtlich verlangte Gesamtabwägung der betroffenen

öffentlichen und privaten Interessen nicht vorgenommen.