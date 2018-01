Mit welcher Vorstellung kommen die Leute zu Ihnen, wenn sie Unterstützung bei einer Bewerbung suchen?

Andrea Keller: Die Leute haben oft das Gefühl, es gebe einen richtigen Weg, sich zu bewerben. Sie sind verunsichert, an welcher Norm sie sich orientieren sollen. Aber eine einheitliche Richtlinie gibt es nicht. Allerdings kann man sich geschickter oder weniger geschickt bewerben.

Ihre Aufgabe besteht also darin, die Leute von der Vorstellung einer starren Norm abzubringen?

Ja, auch. Aber es gibt natürlich gewisse Rahmenbedingungen. Ein Informatiker sollte in seiner Bewerbung weniger Wert auf Originalität legen als etwa ein Marketing-Spezialist. Es kommt jeweils auf die Branche an.

Hat die Verunsicherung beim Thema «Bewerbung» in den letzten Jahren zugenommen?

Ich coache seit 16 Jahren. Die Fragen meiner Klienten sind im Wesentlichen die gleichen geblieben. Anders als früher muss man heute aber mehr Bewerbungen schreiben.

Wie gehen Sie grundsätzlich beim Beratungscoaching vor?

Ich arbeite ressourcenorientiert. Das heisst, ich schaue mir gemeinsam mit dem Klienten an, was er in seinem Leben gemacht hat, wo seine Stärken und Kompetenzen liegen. Ziel ist, dass er sich dem Anbieter einer Arbeitsstelle gegenüber als ebenbürtig begreift. Denn er ist Anbieter einer Arbeitsleistung.

Bei vielen Stellenausschreibungen hat man den Eindruck, Unternehmen würden die «Eier legende Wollmilchsau» suchen.

Das ist oft auch so. Aber bekanntlich existiert dieses Tier nicht in der Wirklichkeit (lacht). Ich rate meinen Klienten: Wenn die Stelle zu 80 Prozent zu ihnen passt, sollten sie sich bewerben. Wer kein Englisch beherrscht, kann seine Bereitschaft signalisieren, diese Kompetenz in einem Intensivkurs nachzuholen. Entscheidend ist, dass die Motivation in der Bewerbung deutlich wird. Es ist auch schon öfters vorgekommen, dass Klienten nach einem Bewerbungsgespräch zwar eine Absage erhalten haben, aber gleichzeitig auf eine andere Stelle im selben Unternehmen aufmerksam gemacht worden sind.

Bei Bewerbungen gibt es einen schmalen Grat zwischen selbstbewusster Präsentation und eitler Selbstdarstellung. Wie verkauft man sich am besten?

Das ist eine Kulturfrage. Das politische System in der Schweiz ist sehr konsensorientiert. Niemand preist sich und seine Fähigkeiten gross an. Das Wort «verkaufen» würde ich in diesem Zusammenhang auch nicht verwenden. Es kommt darauf an zu dokumentieren, was man alles gemacht hat, und Wesentliches nicht zu vergessen. Man sollte sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber auch nicht gleich ein riesiges Feuer entfachen.

Was zeichnet ein gutes Bewerbungsdossier aus?

Ein gutes Dossier dokumentiert schnellstmöglich den Match zwischen dem Anforderungsprofil der Stelle und dem Eignungsprofil des Bewerbers. Den Arbeitgeber interessiert primär: Passt ein Bewerber oder nicht? Muss man dazu erst mühsam das ganze Dossier durchforsten, stinkt es dem zuständigen Personalverantwortlichen.

Wie umfangreich darf eine Bewerbung sein?

Hat man eingangs den Match belegt, darf das Dossier ruhig drei bis vier Seiten lang sein. Dabei sollte der Lebenslauf stichwortartig und übersichtlich dokumentieren, was man alles gemacht hat. Man nennt die früheren Arbeitgeber und die Funktionen, die man zuvor innehatte, sowie die Kernaufgaben und Verantwortlichkeiten pro Stelle. In der Schweiz wird zudem die interkulturelle Kompetenz geschätzt. Wenn man Italienisch nicht in der Migros-Klubschule, sondern bei einem Sprachaufenthalt in Florenz gelernt hat, macht sich das gut.

Was wird zuerst angeschaut: der Bewerbungsbrief oder der Lebenslauf?

Da wir das nicht wissen können, empfehle ich, mit Redundanzen zwischen beiden Dokumenten zu arbeiten. Oft werden diese nämlich getrennt. Der HR-Verantwortliche, der das erste Triagieren vornimmt, wird vermutlich zuerst den Bewerbungsbrief lesen. Auch dort muss der Match zwischen den Anforderungen im Inserat und dem eigenen Profil deutlich werden – auch auf der Wortebene: Ist im Inserat von «Teamleitung» die Rede, dann schreibt man nicht «Teamführung».

Was gehört noch ins Bewerbungsschreiben?

Wichtig ist, die eigene Motivation herauszuarbeiten: Warum diese Branche? Warum diese Firma? Warum diese Stelle? Dann gilt es, mit Bezug auf das Inserat zu belegen, dass man den Anforderungen entspricht. Das Ganze sollte aber nicht mehr als Zweidrittel einer Seite ausmachen.

Wie geht man mit Brüchen wie längerer Arbeitslosigkeit oder psychischen Erkrankungen um?

Ist jemand psychisch erkrankt und wieder genesen, geht das niemanden etwas an. Wer aber weiter belastet ist, sollte dies offenlegen. Was die Stellenlosigkeit betrifft, so ist eine solche Phase nicht zwingend ein Problem. Sie kann auch zur Standortbestimmung dienen. Die Leute machen ja in der Regel nicht nichts. Sie gehen zum RAV und belegen Kurse. Einige unternehmen eine längere Reise. Das darf man ruhig im Lebenslauf festhalten.

Worauf sollte jemand achten, der mit der Bewerbung einen Branchenwechsel anstrebt?

Er sollte die Motivation für den Wechsel glaubhaft rüberbringen. Gute wäre es, allfällige biografische Anknüpfungspunkte für die neue Branche zu benennen. Eine Klientin von mir wollte aus der Versicherungsbranche in den Gesundheitsbereich wechseln. Sie konnte damit punkten, dass sie ausserberuflich Präsidentin des regionalen Samaritervereins war. Zudem muss man die Bereitschaft signalisieren, sich schnell in die neue Branche einzuarbeiten und die erforderlichen Fachausbildungen nachzuholen.

Wie halten Sie es mit dem Bewerbungsfoto?

Die Tendenz bei Stellenausschreibungen geht eher in die Richtung, kein Porträtbild mehr zu verlangen. Das ist aber branchenabhängig. Bei menschenorientierten Berufen wie Lehrer oder Sozialarbeiter sind Fotos stärker erwünscht; bei Informatikern weniger. Generell gilt: Mit Fotos geht man ein Risiko ein.

Inwiefern?

Das menschliche Gehirn hat ein limbisches System, das in 200 Millisekunden über Sympathie oder Antipathie entscheidet. Unser Verstand, der sich in der Evolution erst später entwickelt hat, hängt immer hinterher. Er sucht Informationen, die den ersten Eindruck bestätigen. Das macht eine Momentaufnahme so gefährlich.

Was raten Sie Ihren Klienten?

Wenn sie ein Foto im Bewerbungsdossier verwenden wollen, rate ich ihnen, zu Hause, in entspannter Umgebung, zahlreiche Fotos von sich machen zu lassen. Die besten zehn Fotos verschickt man dann an den Freundeskreis mit der Bitte, das beste auszuwählen. So kann man das Risiko eines unsympathischen Eindrucks ein bisschen reduzieren.

Wie kann man sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten?

Generell würde ich mir eine Liste mit den am häufigsten gestellten Interviewfragen aus dem Internet herunterladen. Darunter sind natürlich auch unangenehme Fragen. Dann würde ich mir überlegen, wie ich diese unangenehmen Fragen ehrlich beantworten kann, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen und mich damit in die Bredouille zu bringen.

Welche Frage etwa?

Das ist die bekannte Frage nach den eigenen Schwächen. Die kommt immer wieder. 90 Prozent der Leute antworten darauf, dass sie ungeduldig seien – was man natürlich auch als Stärke auslegen könnte. Wichtig ist, sich im Vorfeld eine ehrliche Antwort zu überlegen. Ich rate niemandem, sich zu verstellen.

Was ist ein No-Go im Bewerbungsgespräch?

Man sollte nicht allzu langfädig erzählen. Am Anfang eines Bewerbungsgesprächs wird man oft dazu aufgefordert, seinen Lebenslauf mit eigenen Worten zusammenzufassen. Dabei empfiehlt sich eine knappe, auf das Wesentliche beschränkte und ruhige Vortragsweise.

Und was sollte man noch vermeiden?

Man darf den alten Arbeitgeber auf keinen Fall schlecht machen. Wer gefragt wird, warum er die letzte Stelle verlassen hat, könnte antworten: «Es gab Differenzen. Wir hatten verschiedene Wertvorstellungen darüber, wie man eine Abteilung führt. Da ist es gescheiter, wenn ich mir etwas anderes suche, das passt.»

Was sagen Sie Ihren Klienten, wenn sich die Stellensuche hinzieht und eine Absage nach der nächsten eintrifft?

Ich erinnere sie daran, dass das völlig normal ist. Heutzutage muss man sich von vornherein auf eine längere Suche einstellen. Viele Leute denken, alles müsste rasch und nahtlos ablaufen. Das ist heute aber eher die Ausnahme. Wichtig ist, sich immer wieder links und rechts umzusehen und das Dossier entsprechend anzupassen – wie bei einem Markttest. Ein spielerischer Umgang mit dem Bewerbungsdossier hilft dabei, nicht zu verkrampfen. Ich rate auch dazu, sich gelegentlich auf Stellen zu bewerben, die nicht ganz im eigenen Spektrum liegen. Dadurch bringt man Dynamik in die Bewerbung. Aber das Entscheidende ist, zuallererst die Fragen zu beantworten, die eine Stellenausschreibung aufwirft.

4 Tipps für die schriftliche Bewerbung: In einem Stelleninserat sind die Anforderungen definiert, die ein Bewerber erfüllen sollte. Das Wichtigste sei es, schnell seine Eignung dafür zu belegen, sagt Coach und Mediatorin Andrea Keller aus Dübendorf. Das bedeute, dass der erste Teil des Lebenslaufes immer auf die entsprechende Stelle angepasst werden sollte, wobei es immer um den Match zwischen Anforderungs- und Eignungsprofil gehe.

Dazu empfiehlt Andrea Keller folgendes Vorgehen:

1. Erstellen Sie eine vollständige Liste all Ihrer Kompetenzen und Erfahrungen, zum Beispiel das fachliche Know-how, die Branchenkenntnisse, Projekterfahrung, Führungserfahrung, organisatorische Kompetenzen und so weiter. Tun Sie dies möglichst konkret. Zum Beispiel: «sechs Jahre Führungserfahrung mit Teams bis zu 12 Mitarbeitenden». Die Liste wird nicht mitgeschickt. Sie dient dazu, den Lebenslauf jeweils schnell an das entsprechende Inserat anpassen zu können.

2. Lesen Sie die Stellenanzeige im Hinblick auf die Anforderungen sehr genau und belegen Sie diese in kurzen Sätzen in einer Übersicht am Anfang des Lebenslaufes. Benutzen Sie dieselben Wörter wie im Inserat.

3. Bei den letzten 2-3 Stellen, die Sie innehatten, sollten Sie unter der Stellenbezeichnung die Aufgaben und Verantwortlichkeiten ausführlich auflisten.

4. Achten Sie zudem auf eine moderne, klare und einheitliche Schriftart, korrekte Orthografie und eine übersichtliche Struktur des Dokumentes. Dazu eignet sich etwa eine Tabellenform mit zwei Spalten, wobei links die Daten sowie der Arbeitgeber und rechts die Funktion/Stellenbezeichnung stehen. Der Rahmen der Tabelle wird ausgeblendet.

