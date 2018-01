Der 49-Jährige fuhr rechts die Böschung hinunter in den Wald. Das Auto kam in Seitenlage zum Stillstand. (Foto: Kantonspolizei Zürich)

Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr geriet ein Autolenker zwischen Gockhausen und Dübendorf auf gerader Strecke von der Strasse ab. (Foto: Kantonspolizei Zürich)

Ein 49-jähriger Autolenker fuhr auf der Unteren Geerenstrasse von Witikon beziehungsweise Gockhausen in Richtung Dübendorf. Um etwa 7 Uhr am Freitagmorgen kam er aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Fahrzeug von der gerade verlaufenden Strasse ab und fuhr rechts die Böschung hinunter in den Wald.

Das Fahrzeug kam dort in Schräglage zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei verletzt und konnte sein Auto nicht selbständig verlassen. Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte den Mann anschliessend mit unbekannten Verletzungen ins Spital.

Die genaue Unfallursache wird zurzeit durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft abgeklärt. Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft die Stadtpolizei Dübendorf, die Feuerwehren Dübendorf und Wallisellen sowie ein Rettungswagen. zo