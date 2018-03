SVP-Gemeinderätin Jacqueline Hofer erhält keinen Ersatz für die aufgehobenen «Park und Rail»-Parkplätze (P+R) am Bahnhof Stettbach. Im Dezember gelangte die Kantonsrätin mit einer Anfrage an den Regierungsrat, in dem sie nach einer Ersatzlösung für die Parkplatzanlage fragte, die im Rahmen der Bauarbeiten für das Areal «Hoffnig» aufgehoben wurden.

In der Begründung ihres Vorstosses schrieb Hofer, dass Autofahrer jetzt auf die Parkplätze bei den Bahnhöfen Dübendorf, Schwerzenbach, Dietlikon und Wallisellen ausweichen müssten, die allerdings auch überlastet seien. Hofer wollte wissen, ob der Regierungsrat sich für einen Ausbau des lokalen P+R-Angebots einsetzen würde. Schliesslich, so ihre Begründung, sei ein gutes Parkplatzangebot beim Verkehrsknotenpunkt Stettbach für Dübendorf und Zürich «von strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung».

Der ÖV kommt zuerst

Nun hat der Regierungsrat die Anfrage zu Ungunsten von Hofer beantwortet. Er sieht keinen Grund, die Stadt Dübendorf bei der Suche nach einem Ersatz zu unterstützen. Für den Betrieb und Ausbau von P+R-Anlagen sei nicht der Kanton, sondern die Gemeinde und die SBB zuständig, schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort.

Würde der Kanton in die Parkplatz-Situation von Stettbach eingreifen, widerspräche das den Vorgaben des kantonalen Richtplans, schreibt der Regierungsrat. Ziel des Richtplans sei nämlich, den öffentlichen Verkehr zu fördern und nicht den Individualverkehr.

Unnötige Konkurrenz für Bahn und Bus

Auch zum Thema Parkplatz-Ausbau äussert er sich: Der Bahnhof Stettbach gehöre zu den Standorten im Kanton, die am besten durch den Öffentlichen Verkehr erschlossen seien. «Die Schaffung neuer oder Erweiterung zentrumsnaher P+R-Anlagen wie in Stettbach bieten für Pendler einen Anreiz, für eine Teilstrecke das Auto einzusetzen, anstatt die gesamte Strecke mit dem öffentlichen Verkehr zurückzulegen», so der Regierungsrat. Zudem würde ein Ausbau der P+R-Parkplätze für Bahn und Bus nur unnötige Konkurrenz bedeuten.

Aussichtsloser Kampf

Stadtpräsident Lothar Ziörjen überrascht der Entscheid des Regierungsrats nicht. Seit Jahren habe sich die Stadt für mehr Parkplätze am Bahnhof Stettbach eingesetzt. Doch seit der Kanton seine Richtplanstrategie auf den öffentlichen Verkehr ausgerichtet hat, habe man keine Chance, die Parkplatzzahl bei P+R-Anlagen zu erhöhen.

Bei der Teilrevision des regionalen Richtplans 2012 beantragte die Zürcher Planungsgruppe Glattal beim Kanton, die P+R-Anlage von 95 auf 240 Parkplätzen zu erhöhen. Der Regierungsrat entschied sich dagegen.

Gesetzlich gebe es keine Möglichkeit, die Situation zu verändern, sagt Ziörjen. Im neuen Richtplan seien Parkplätze auf den bisherigen Standort auf dem städtischen Grundstück «Hoffnig» beschränkt. «Das müssen wir akzeptieren.» Zu dieser Einsicht ist auch Jacqueline Hofer gekommen. Sie verzichtet deshalb auf eine erneute Anfrage.

Keine Zwischenlösung

Eine Zwischenlösung wird es während der Bauzeit auf dem «Hoffnig»-Grundstück nicht geben. Der Stadtrat und die Verwaltung hätten nach einer Fläche in Fussdistanz vom Bahnhof Stettbach gesucht, aber keine gefunden, sagt Ziörjen. Für Autofahrer bleibt zum Parkieren im Umkreis des Bahnhofs somit nur der Chilbiplatz. Ziörjen findet dieses Angebot vertretbar: «Per Bus ist er von Stettbach in zwei Minuten zu erreichen. Und es stehen insgesamt 190 Plätze zur Verfügung.»

Immerhin hat die Stadt für eine Lösung nach dem Bau auf dem «Hoffnig»-Grundstück gesorgt: In der Tiefgarage der Überbauung werden 95 P+R-Parkplätze reserviert sein – genauso viele also, wie bis vor kurzem beim Bahnhof Stettbach zur Verfügung standen. Allerdings wird der Bau nach Ziörjens Einschätzung erst in zwei bis drei Jahren fertiggestellt sein.