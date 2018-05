Der amerikanische Rapper G-Eazy kommt für eine Show in die Samsung Hall in Dübendorf. (Foto: PD)

Lederjacke, nach hinten gekämmte gegelte Haare und Jeanshose - Das äussere Erscheinungsbild von G-Eazy assoziiert man nicht unbedingt mit dem eines Rappers. Auch das Plakat seiner neuen Tour, mit der er Mitte Mai auch in Dübendorf auftreten wird, sieht eher aus, wie ein Filmposter aus den 50er-Jahren. Beides hatte wohl seinen Anteil daran, dass man ihn oftmals mit der Hollywood-Legende James Dean verglich und ihm so den Übernamen «James Dean des Raps» erbrachte.

G-Eazy gilt seit Jahren als Shootingstar der Rapszene. Er schloss in New Orleans einen «Musikbranchen-orientierten» Studiengang ab und seine ersten drei veröffentlichten Alben haben in den USA alle Gold- und Platinstatus erreicht. Im Rahmen seiner aktuellen «The Beautiful & Damned»-Tour macht G-Eazy nun auch in Dübendorf Halt. Am 19. Mai tritt er in der Samsung Hall auf.

Keine Sympathien für Trump

Neben der Musik macht der 28-Jährige Rapper auch immer wieder öffentlich als Trump-Gegner von sich reden. Während seinen Konzerten schiesst er des Öfteren gegen den amerikanischen Präsidenten und bezeichnet ihn als Rassisten und «Motherfucker».

Im Sommer 2016 nahm er mit seinen beiden Rapkollegen Macklemore und YG den Track «Fuck Donald Trump Part 2» auf. Das Lied beginnt mit der Frage von G-Eazy, wie der 70-Jährige soviel Macht bekommen konnte und im weiteren Verlauf des Liedes vergleicht er Trump mit Hitler und dem Ku-Klux-Klan.

«Veranstalter entscheidet über Location»

Während im Hallenstadion schon seit längerem kein HipHop-Künstler mehr auftrat, ist G-Eazy, nach Macklemore und J. Cole, bereits der dritte amerikanische Rapper, der für ein Konzert in die Samsung Hall kommt.

Wird Dübendorf somit bald das Mekka für international bekannte Rapkünstler? Nein, denn gemäss Sandra Maron, Leiterin Kommunikation bei der Samsung Hall, setze die Eventhalle nicht speziell auf die Rapszene und deren aktuelle Aushängeschilder: «Wir freuen uns über jeden Künstler, der bei uns auftritt. Egal ob bekannt oder unbekannt.» Man würde sich nicht nur auf ein musikalisches Genre fokussieren, sagt Maron.

Am Schluss seien aber jeweils mehrere Faktoren ausschlaggebend, weshalb sich ein Konzertveranstalter für eine Location entscheide, so Maron. «Wir schätzen es, wenn wir in der Samsung Hall eine Vielfalt an Veranstaltungen unterschiedlicher Musikrichtungen anbieten können.»

G-Eazy am Samstag, 19. Mai um 19.30 Uhr in der Samsung Hall.

G-Eazy

Gerald Earl Gillum, wie der amerikanische Rapper bürgerlich heisst, ist ukrainischer Abstammung und im kalifornischen Oakland aufgewachsen. Erste Schritte im Musikgeschäft fasste er im Jahr 2011 mit einer Coverversion von Dion Dimuccis-Song «Runaround Sue» aus dem Jahr 1961. Der internationale Durchbruch gelang ihm mit den Alben «These Things Happen» sowie «When It’s Dark Out» aus den Jahren 2014 und 2015. Heute zählt der 28-Jährige mit knapp vier Millionen Abonnenten und mehr als 1,7 Milliarden Klicks auf Youtube zu den Superstars des US-Raps. (kev)