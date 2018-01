Traditionell treten die Aktiven der Jugend- und Miniklasse als letzte der fünf Hauptkategorien von Swiss Ice Skating zu den nationalen Titelkämpfen an - nach der Elite, den Junioren, den Senioren und dem Nachwuchs reisten am vergangenen Wochenende aus allen Teilen der Schweiz die stärksten Jugend- und Miniläuferinnen und -läufer nach Küsnacht/ZH. Mit dabei waren neun Kadermitglieder des Dübendorfer Eislaufclubs (DEC), die folgende Ränge erreichten: 9. und 34. (Jugend) sowie 5., 6., 16., 18., 25., 31. und 34. (Mini).

Clou mit falscher Musik

Das nachhaltigste Erlebnis, über das noch in Jahren erzählt wird, widerfuhr Michelle Dortu in der Kür: "Bei mir lief die falsche Musik. Ich realisierte sofort, dass meine Mutter die falsche CD mitgenommen hatte. Ein Abbrechen und Neustarten hätte nichts genutzt, die richtige CD war ja nicht da", erklärte Dortu und ergänzte: "So versuchte ich einfach zu improvisieren und mir nichts anmerken zu lassen. Einfach war es allerdings nicht, spielt doch die richtige CD langsame Klaviermusik, die falsche Alt Rock. Ich glaube, man hat dies nicht so gemerkt." In der Tat erhielt die 13-Jährige wohl tiefe Noten für die Interpretation der Musik, aber nicht in einem Ausmass, wie es hätte erwartet werden können. "Es waren andere Bewegungen gefragt. Auch die Schrittfolge musste ich etwas ändern. Ich glaube, die Kür war ganz o.k. Ich erwartete jedenfalls, die Schlechteste zu sein. Das war ich dann doch nicht." Dortu klassierte sich im 34. Rang von 39 Läuferinnen. Wäre die DEC-lerin in der Kür nicht zweimal und im Kurzprogramm einmal gestürzt, sie hätte in der Rangliste einen grossen Sprung nach vorne gemacht. Bei den Jugend Knaben wurde Clubkollege Laurin Wiederkehr Neunter und wagte in der Kür den Doppelaxel. Noch stürzte er. Fällandens Aurel Chiper lief schon etwas routinierter. Insgesamt drei Stürze kosteten den Läufer vom Eissport-Club Zürich-Oerlikon aber ein, zwei Positionen vor dem erzielten 7. Rang.

Siebnerschwarm überall präsent

Im freien Programm der jüngsten Meisterschaftsläuferinnen war bei allen sechs Einlaufgruppen eine DEC-Läuferin am Start. Einer Medaille am nächsten von den sieben Dübendorferinnen kam Elena Kleimenova als Fünfte. Im Kurzprogramm um einen Hauch "nur" Vierte, ein unterrotierter Doppeltoeloop bei der Sprungkombination war Ursache hierfür, sollte der Sturz beim Rittberger der Sprungkombination endgültig das Verpassen einer Medaille bedeuten. Sarina Joos, die in der Kür als eine der ganz wenigen Läuferinnen zweimal den Doppelaxel wagte, aber bei beiden Versuchen scheiterte, holte sich den 6. Rang. Marija Markova steigerte sich als 12. der Kür nach einem 18. Rang im Kurzprogramm und wurde 16. Nika Bednyagina klassierte sich im 18. Rang. Die DEC-lerin stand an beiden Tagen vor allem mit dem Flip auf Kriegsfuss. Wenig zuschulden kommen liess sich Sophia Katerina Fraser in einer beinahe fehlerlosen Kür: Störend ist da einzig der nur einfach geratene Lutz. Der 21. Kürrang bedeutete einen Vorstoss auf die 25. Position der Rangliste. Xenia Blöchlinger musste in der Kür mehrere Abzüge bei Sprungelementen in Kauf nehmen, verlor einige Ränge und wurde 31. Hana Strebel begann im Kurzprogramm mit zwei Stürzen. Danach war eine Aufholjagd angesagt, die auf dem 34. Rang endete. Gewonnen wurde der Wettkampf von Elodie Cosentino (Meyrin) vor Mia Koss (beider Basel) und Laila Holdener (Küsnacht).

(Albert René Kolb)