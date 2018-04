So könnte die neue Seilbahn zum Zürcher Zoo aussehen. (Visualisierung: PD)

Eine Seilbahn, die den Zürcher Zoo auf dem Zürichberg mit dem Bahnhof Stettbach verbindet: Dieses Projekt wurde 2005 von der der Zoo-Seilbahn AG lanciert. 2014 hat das Verwaltungsgericht in einem Zwischenentscheid eine Beschwerde der Gegner der Zoo-Seilbahn gutgeheissen. Dies hatte das Unternehmen akzeptiert und nun die neue Projektauflage begonnen.

Am 22. Mai sollen die öffentlichen Auflagen des neuen Plangenehmigungsgesuchs für die Zoo-Seilbahn und des dazugehörigen kantonalen Gestaltungsplans starten, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Die Zoo Seilbahn AG will auch die Seilbahnstützen und die Stationen im Gelände nochmals ausstecken. Die Seilbahn soll den Zoo Zürich als neue ÖV-Achse umweltgerecht und komfortabel erschliessen. Planung und Bau des Projekts erfolgen nach eidgenössischer Seilbahngesetzgebung.

Verkehrsgutachten wurde erstellt

Die Zoo Seilbahn AG hat vor rund einem Jahr beim Bundesamt für Verkehr die Vorprüfung für ein neues Plangenehmigungsgesuch für die Zooseilbahn eingeleitet. Parallel dazu legte sie der Baudirektion des Kantons Zürich einen neuen Gestaltungsplan zur Vorprüfung vor. Im Mai werden die beiden Gesuche nun eingereicht. Sie enthalten ein von einem neutralen Verkehrsplaner erstelltes Verkehrsgutachten.

Die direkte Verbindung zwischen dem ÖV-Knotenpunkt Stettbach und dem Zoo bewirkt einen Umsteigeeffekt von privaten auf öffentliche Verkehrsmittel. Das Gutachten bestätigt, dass die ÖV-Lücke aus der Ostschweiz geschlossen wird. Die Zoo-Seilbahn mache den Zoo Zürich schneller erreichbar und stelle eine sinnvolle Ergänzung des ÖV-Netzes dar, schreibt das Unternehmen.

Neu mit Zehnergondeln

Mit dem Verkehrsgutachten kommt die Zoo-Seilbahn der Forderung des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich nach Ergänzungen und Präzisierungen im Bereich der Verkehrserschliessung nach. Das Gericht hatte den 2011 festgesetzten kantonalen Gestaltungsplan für die Zoo-Seilbahn 2014 zur Ergänzung und Neubeurteilung an die Zürcher Baudirektion zurückgewiesen.

Angesichts der inzwischen zehnjährigen Verfahrensdauer hat die Zoo Seilbahn AG das Projekt auch technisch den aktuellen Standards angepasst, teilt das Unternehmen mit. Dazu gehöre der Einsatz von kinderwagentauglichen und behindertengerechten Zehner- statt Achtergondeln. Zudem habe sie die Stützen und Stationen gestalterisch überarbeitet, um sie optimal ins Landschaftsbild einzufügen.