Der GP in Dübendorf führt eine neue Wertung für Schulklassen ein. (Archivfoto: Moritz Hager)

Am 7. April 2018 findet die traditionelle Laufveranstaltung GP Dübendorf statt. Dieser Breitensportanlass bewegt über 1300 Beinpaare – zum Jubiläumslauf wird auch die Schule bewegt. Wie bis 2012 praktiziert, führt der Verein GP Dübendorf eine Schulklassen-Kategorie ein. Welcher Lehrer am meisten Schüler proportional zur Klassengrösse mobilisiert, steht als Sieger fest. Nicht die absolute Leistung zählt; nein, der Teamgedanke steht im Vordergrund. Sollte den Kindern die Puste ausgehen – die Zeit spielt keine Rolle. Im Jubiläumsjahr erhalten die drei erst platzierten Klassen Preisgelder von 500, 300 und 200 Franken für die Klassenkasse!

Das Start- und Zielgelände des Jubiläumslaufes befindet sich wie in den letzten Jahren bei der Eishalle Im Chreis. Die Streckenlänge beträgt für die Jahrgänge 2011 und jünger 600 Meter, für die Jahrgänge 2005 bis 2010 deren 1.3 Kilometer. Dank der grosszügigen Unterstützung des Vereins «Dübi Inside 1925» dürfen in diesem Jahr alle Dübendorfer Schulkinder gratis am Lauf teilnehmen. Detaillierte Informationen können bei der Klassenlehrperson nachgefragt werden.

(Annemarie Hocevar-Schmid, Präsidentin Verein GP Dübendorf)