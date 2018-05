In Dübendorf wurde am Donnerstagabend ein mutmasslicher Online-Betrüger verhaftet. (Foto: Symbolbild Kantonspolizei Zürich)

Gestützt auf Hinweise, wonach ein Mann online Markenartikel unter Wert verkauft, nahm die Kantonspolizei Zürich entsprechende Ermittlungen auf.

Am Donnerstag, kurz vor 21.30 Uhr konnten Fahnder in Dübendorf den Verkauf von einem Paar Schuhen beobachten. Der Verkäufer wurde kontrolliert und vorläufig festgenommen. In Zusammenarbeit mit der Zollfahndung wurde anschliessend in einer Garage sein Kleiderlager durchsucht. Dabei kamen Fälschungen diverser Luxusmarken im Wert von mehreren tausend Franken zum Vorschein. Bei der Durchsuchung seines Wohnortes wurden zudem 18‘000 Franken Bargeld sichergestellt.

Nach den polizeilichen Befragungen wurde der im Bezirk Uster wohnhafte, 33-jährige Türke, zuhanden der Staatsanwaltschaft See-Oberland in Arrest gesetzt.