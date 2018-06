50 Jahre lang hing der «Fieseler Storch» im Verkehrhaus Luzern, bis der Vereins «Freunde des Fieseler Storch» mit Sitz in Oetwil am See das Flugzeug im Jahr 2015 übernommen und wieder flugfähig gemacht hat. (Foto: André Gutzwiller)

Das Nostalgieflugzeug «Fieseler Storch» mit dem Kennzeichen A-97 hob am Samstag von Dübendorf in Richtung Meiringen ab. (Foto: André Gutzwiller)

Es war die erste Gebirgsrettung weltweit und die Geburtsstunde der alpinen Flugrettung: Im November 1946 stürzte eine amerikanische Dakota C-53 auf den Gauligletscher im Berner Oberland. Alle zwölf Insassen überlebten wie durch ein Wunder. Nach sechs Tagen konnten sie aus ihrem Wrack von zwei Schweizer «Fieseler-Storch»-Piloten gerettet werden. Mit Hilfe der zwei dreiplätzigen Flugzeuge, unter anderem jenes mit der Bezeichnung A-97, brachten sie die Opfer von rund 3400 Metern über Meer ins Tal nach Meiringen hinunter.

Video: Youtube/BildRausch Gmbh Köln

50 Jahre lang hing der «Fieseler Storch» im Verkehrhaus Luzern, bis der Verein «Freunde des Fieseler Storch» mit Sitz in Oetwil am See das Flugzeug im Jahr 2015 übernommen und wieder flugfähig gemacht hat. Eigentlich wollte der Verein, dass der «Fieseler Storch» exakt 70 Jahre nach dem Absturz der C-53 Skytrooper auf dem Gauligletscher landet. Damit sollte die Rettungsaktion im Jahr 1946 gefeiert werden. Doch das war wegen der schlechten Witterung und der schlechten Verhältnisse am Gletscher nicht möglich. Am Samstag, zwei Jahre danach, konnte der «Held vom Gauligletscher» zumindest von Dübendorf nach Meiringen zum Militärflugplatz Unterbach abheben und flog erstmals wieder zum Ursprung seiner Berühmtheit.

«Wir freuen uns sehr, dass wir dazu beitragen konnten, dieses historische Flugzeug wieder dorthin zu bringen, wo es vor über 70 Jahren weltberühmt wurde», sagte Vereinspräsident Reiner Vondruska zum Online-Portal «Aerotelegraph». Auf die Landung auf dem Gletscher will man aber dennoch nicht verzichten: Der Verein sieht vor, den Rettungsflug auf den Gauligletscher vor 72 Jahren im nächsten Frühling zu wiederholen. (jen)