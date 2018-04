Nach einem Jahr in den roten Zahlen verzeichnet die Stadt Dübendorf in ihrer Jahresrechnung 2017 wieder einen Überschuss, der sich sehen lassen kann: Bei einem Gesamtaufwand von 172,1 Millionen Franken und Einnahmen von 183,2 Millionen ist die Bilanz mit 11,1 Millionen Franken im Plus – und damit fast wieder so gut wie 2015, als sich der Ertragsüberschuss auf 11,2 Millionen belief. Gegenüber dem Minus von 2,4 Millionen Franken im Jahr 2016 verbessert sich die Bilanz sogar um 13,5 Millionen Franken.

Budgetiert war für 2017 ein Aufwandüberschuss von 13,4 Millionen Franken. Dass die Rechnung nun so viel besser aussieht, begründet Finanzvorstand Martin Bäumle (GLP/GEU) mit Steuererträgen, die 23 Millionen Franken höher ausgefallen sind als veranschlagt. Zurücklehnen könnten sich die Dübendorfer trotzdem nicht, sagt Bäumle. Die Mehreinnahmen bei den Steuern beruhten auf wenigen Einzelereignissen, die man weder voraussehen noch bei der Budgetplanung einkalkulieren könne und dürfe.

Bautätigkeit bringt Geld

Die hohen Grundstückgewinnsteuern etwa seien der regen Bautätigkeit und den hohen Grundstückpreisen zu verdanken. Die entsprechenden Rahmenbedingungen seien aktuell für die Stadt sehr positiv. «Diese zusätzlichen Einnahmen von 10 Millionen Franken beruhen aber auf Einzelfällen, und dies kann jederzeit ganz anders aussehen», so Bäumle. Das gleiche gelte für die hohen Mehrerträge von 10 Millionen Franken bei den ordentlichen Steuern aus Vorjahren: «Sie kommen hauptsächlich aus besseren Jahresergebnissen weniger Firmen.»

Hohe Investitionen

Die Investition beliefen sind im vergangenen Jahr auf rund 28 Millionen Franken. Davon entfielen 8 Millionen Franken auf den Strassenbau, 4 Millionen Franken wurden in die Schulinfrastruktur investiert, und dann war da auch noch eine Tranche von 11 Millionen Franken für den Neubau des Dübendorfer Alters- und Spitexzentrums. Und so wird es weitergehen: Falls die Stimmberechtigten ihren Segen dazu geben, müssen in den nächsten Jahren mehrere Schulhausprojekte und nicht zuletzt ein neues Hallenbad finanziert werden.