Nachdem bei der Elterninfo noch Geografie gepaukt wurde – Stein am Rhein ist nicht Neuhausen am Rheinfall - stehen fünfzehn Boys und Girls der U14 bereits um 07:30 Uhr zum Einwärmen bereit. Die Runde führt durch das mittelalterliche Städtchen, das zu dieser frühen Uhrzeit noch menschenleer ist. Die Aufweckrunde münzt in guten Leistungen in der Hürden-Staffel und im Ringlisprung. In der Zwischenrangliste liegen die Mixed-Teams des LCD auf den Rängen 3 und 4 und die Girls auf 8. Einmal mehr zeigt sich die Konditionsarbeit am Dienstag in den letzten Disziplinen Biathlon und Teamcross. Die Spannung bleibt bis zur Siegerehrung hoch, weiss doch niemand ob es aufs Podest gereicht hat. Die Girls verbessern sich noch auf den sechsten Rang (Zari, Noemi, Sabrina, Laura, Ramona), die Mix-Teams beenden den Wettkampf als strahlende zweite (Moritz, Lia, Damian, Trendelina, Milla) respektive dritte (Dina, Zoja, Kimi, Sven, Lynn) strahlend auf dem Podest. Der Regionalfinal in Zürich-Oerlikon am 10. März 2018 ist gebucht!

Der Nachmittag verlief nicht weniger erfolgreich. Von den neun Mannschaften bei den U10 Mixed war ein Drittel aus Dübendorf. Zur Halbzeit nach dem UBS Gold Sprint und dem Weltklassesprung liegen die Mannschaften auf den Rängen 1, 4 und 5. Es wird wieder mit einem gelben Doppelpodest geliebäugelt. Die Pylonen im Biathlon fliegen in der Gegend rum, die kleinen Beine spurten um die Halle und am Schluss sind die obersten beiden Treppchen in fester Hand des LCD. Was für ein Erfolg für unsere Jüngsten! Zum kompletten Triumph fehlt nicht viel – verbessert sich das dritte Team noch auf den vierten Rang.

Auch in der U12-Mixed gelingt der Auftakt in den Wettkampf mit 13 Teams. Das stärkere Team kämpft mit dem LC Schaffhausen um die Goldmedaille, derweilen das zweite Team sich mit dem TV Unterstrass und der LA Wiesendangen um die Bronzemedaille streitet. Der Biathlon gelingt ganz ansprechend, werden doch 10 respektive 11 Pylonen von der Langbank gefegt. Im abschliessenden Teamcross tobt die schmucke Dreifachhalle und die gelben laufen als Sieger und Fünftplatzierte ins Ziel. Am Schluss reicht es zu Silber (Simon, Selina, Leonie, Maurice, Leni, Nicola) und dem vierten Platz (Marla, Lea, Nils, Nick, Nadine, Michi). Das Tripel an vierten Plätzen machen die Girls (Siria, Céline, Aline, Antje, Janine, Linda) der U12 komplett. In einem Riesenfeld von 15 Mannschaften verpassen sie das Podest und die Qualifikation für das Regionalfinal nur um einen Platz.

Damit hat sicher der Leichtathletik Club Dübendorf an diesem Wettkampftag mit 5 Mannschaften für das Züricher Regionalfinal qualifiziert. (zo)