Dank dem deutlichen 3:0-Sieg gegen den FC Einsiedeln hat Dübendorf im Kampf gegen den Abstieg nun beste Karten. Drei Runden vor Schluss liegen die Dübendorfer sechs Punkte über dem Strich auf dem achten Platz.

Der FCD zeigte in dem Sechspunktespiel von Beginn weg, dass er parat war. Er agierte äusserst engagiert und zweikampfstark und wurde schon früh dafür belohnt: Hoti profitierte von einem Torwartfehler und lupfte den Ball zum 1:0 ins Netz. Lediglich drei Minuten später legte Marjanovic nach einem sehenswerten Angriff über mehrere Stationen nach. Endgültig auf die Siegerstrasse ein bog das Heimteam, als ein Einsiedler Mitte der ersten Hälfte des Feldes verwiesen wurde. Dübendorf begnügte sich in der Folge damit, die Gäste vom eigenen Tor fernzuhalten, was ohne grössere Mühe gelang.

Im zweiten Abschnitt dauerte es nicht lange, bis Nef mit dem dritten Treffer die letzten Zweifel am Sieger beseitigte. Die Dübendorfer vergaben bis zuletzt zwar noch etliche Gelegenheiten, liessen aber kaum je gegnerische Offensiv-Aktionen zu, so dass das Fazit von Marcel Erismann dennoch uneingeschränkt positiv ausfiel: «Das war eine tolle Mannschaftsleistung. Die Spieler haben Charakter gezeigt, ich bin stolz auf sie», so der FCD-Coach.

Dübendorf - Einsiedeln 3:0 (2:0). - Tore: 9. Hoti 1:0. 11. Marjanovic 2:0. 55. Nef 3:0.