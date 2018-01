Die Armee hat mit den Vorbereitungen für ihren Einsatz am Word Economic Forum (WEF) 2018 begonnen, das vom 23. bis zum 26. Januar in Davos stattfindet. Der WEF-Besuch von US-Präsident Donald Trump hatte bisher keine Auswirkungen auf die Arbeit des Militärs. Wie schon in vergangenen Jahren, wird der Flugplatz Dübendorf zur Schengen-Aussengrenze umgestuft.