Daddy Yankee spielt am 31. Juli in der Samsung Hall. Im Bild: Die Einweihung des Rocktempels von Dübendorf. (Foto: PD)

Türkisfarbenes Meer, weisser Sand und Palmen – das ist die Karibik. Perfekt ist das Bild aber erst mit lauten Beats, die aus riesigen Boxen dröhnen und einer Menge junger Leute, die ihre Körperteile zum Rhythmus schwingen. So oder so ähnlich dürften sich wohl auch die Veranstalter ihr «Trapeton Summer Bash»-Festival vorstellen, das am 31. Juli in der Samsung Hall in Dübendorf stattfindet. «Heisser als die Sonne, feuchter als der Regenwald» bewerben sie das Grosskonzert.

Daddy Yankees Hit «Dura» (Video: Youtube/Daddy Yankee)

Ihr Ziel: das zu verschmelzen, was bei der Jugend angesagt ist, nämlich die beiden Musikrichtungen Trap und Reggeaton. Ob die Zusammenkunft von mehreren in der Szene bekannter Musiker zu einem neuen Musikstil führt oder es sich um eine gewöhnlihce Grossveranstaltung handelt, wird sich in der Nacht auf den Schweizer Nationalfeiertag zeigen.

Die Acts sind für sich stehend vielversprechend, kommen sie doch alle aus den Ursprungsländern der Latin-Music. Mit dabei sind der Reggeaton-Vater «Daddy Yankee» aus Puerto Rico, die kolumbianische Pop- und Reggeatonsängerin «Karol G», die dominikanische Singer-/Songwriterin «Natti Natasha» und die ebenfalls aus der dominikanischen Republik stammende Gruppe «Los del Blocke».

Allerdings hat der puertoricanische Sänger Bad Bunny «aus unvorhersehbaren Gründen» für das Trapeton-Festival abgesagt, wie die Samsung Hall auf ihrer Webseite schreibt. (zo)

Türöffnung ist um 18.30, die Party beginnt um 21 Uhr, Tickets gibt es ab 96.90 Franken hier