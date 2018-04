Temporäres Element an der Glatt in Opfikon. (Foto: PD)

Der Raum entlang der Glatt soll in den nächsten Jahren schrittweise aufgewertet werden. Das ist der Plan der Städte Dübendorf, Opfikon und Zürich, der Gemeinde Wallisellen, der Zürcher Planungsgruppe Glattal und des Kantons Zürich. Grundlage dafür ist das gemeindeübergreifende Gesamtkonzept «Fil Bleu Glatt». Dieses wurde ins Leben gerufen, weil aufgrund der zunehmenden Verstädterung des Glattals der Bedarf an siedlungsnahen Erholungs- und Grünräumen steige, wie es in einer gemeinsamen Medienmitteilung heisst.

Die Projektpartner liessen bereits 2013 und 2014 ein Freiraumkonzept für den Glattraum erarbeiten. Zum Abschluss der Konzeptphase unterzeichneten sie im April 2015 eine gemeinsame Absichtserklärung. Darin ist festgehalten, dass entlang der Glatt eine gemeindeübergreifende Gebietsplanung erarbeitet werden soll. Das federführende kantonale Amt für Verkehr gab 2017 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Nach einer breiten Vernehmlassung soll diese bis Mitte 2018 abgeschlossen sein.

Besserer Zugang zum Wasser

Geplant ist, den Glattuferweg bis 2026 zu einer regionalen Verbindungsachse für Fussgänger und Velofahrer auszubauen und mit den angrenzenden Freiräumen zu vernetzen. Ausserdem sollen parkähnliche Abschnitte erstellt und der Zugang zum Wasser verbessert werden. Weiter ist vorgesehen, durch die Vernetzung der Lebensräume den ganzen Raum ökologisch aufzuwerten.

Als erste Massnahmen haben die Städte Opfikon und Zürich temporäre Sitzgelegenheiten und Liegen aus Holz an der Glatt platziert. Die Stadt Dübendorf hat den Glatt-Raum im Zentrum bereits im Herbst 2017 mit einer Parkanlage neben der neu gebauten Glattbrücke aufgewertet.