Wenn die Verantwortlichen des Nest, des modularen Forschungs- und Innovationsgebäudes jeweils anlässlich eines neuen Moduls die Medienvertreter einladen, kommen diese meist in Schaaren. Dies auch deshalb, weil die Empa mit ihren Innovationen im Bereich Architektur und Bautechnik weltweit an der Spitze ist. Auch am Donnerstag kamen zahlreiche Journalisten, als ein neuer Gebäudeteil feierlich eröffnet wurde, der ganz aus Abfall besteht, wie die beiden Forschungsanstalten Empa und Eawag mitteilten. Er soll künftig zwei Studierenden als Wohnung dienen und den Wandel der Bauindustrie in Richtung Kreislaufwirtschaft befördern.

Nach dem Wohnen auf den Kompost

Innovation in der Architektur, bei Baumaterialien und der Haustechnik ist nicht nur als fortschrittlich zu werten. Sie ist vielmehr notwendig, denn die Ressourcen für die Baustoffe werden immer kleiner. Bereits jetzt würden in den industriellen Staaten durchschnittlich 330 Tonnen Baumaterial pro Person anfallen, sagt Werner Sobek, der die Unit konzipiert hat. In Anbetracht der wachsenden Bevölkerung gehe es auch darum, dass die Kinder von morgen wohnen können, sagt Sobek. Deshalb mache sich die Bauindustrie in Zeiten von knapper werdenden Ressourcen vermehrt Gedanken, wie Materialien mehrfach genutzt werden könnten. Der neue Bau setze diese Ideen konsequent um. Das Material des Wohnmoduls kann nach dessen Rückbau dereinst «vollständig und sortenrein wieder- oder weiterverwendet, rezykliert oder kompostiert werden», heisst es in der Mitteilung.

Das Interesse der Medienvertreter am neuen Unit war gross. (Bild: Laurin Eicher)

«Die verwendeten Materialien werden nicht verbraucht und dann entsorgt, sie sind vielmehr für eine bestimmte Zeit aus ihrem Kreislauf entnommen und werden später wieder in diesen zurückgeführt», erklärt Dirk E. Hebel das Konzept. Der Leiter des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) hat die Idee für das Recycling-Haus zusammen mit Felix Heisel vom KIT und Werner Sobek von der Universität Stuttgart entwickelt.

Holz und rezyklierte Kupferplatten

Verbaut wurden am Wohnmodul etwa neuartige Dämmplatten aus Pilz-Myzelium, wiederverwertete Isolationsmaterialien und geleaste Teppichböden. Das Tragwerk und grosse Teile der Fassade bestehen aus unbehandeltem Holz. «Sämtliche Verbindungen können einfach rückgängig gemacht werden, weil die Materialien beispielsweise nicht verklebt, sondern gesteckt, verschränkt oder verschraubt sind», so Heisel.

Diese Wärmedämmung besteht aus recycelten Jeanshosen. (Bild Laurin Eicher)

Zusätzlich zum Holz besteht die Einfassung der Fassade aus wiederverwendeten Kupferplatten. Diese hatten zuvor das Dach eines Hotels in Österreich gedeckt. Das Modul wurde im Werk vorfabriziert und innerhalb eines Tages ins Nest-Forschungsgebäude in Dübendorf eingebaut. In die Dreizimmerwohnung werden zwei Studierende einziehen, die regelmässig über ihre Alltagserfahrungen berichten werden.

Im 2016 eingeweihten Nest-Haus werden neue Bau- und Energietechnologien erforscht. Es besteht aus einem zentralen Rückgrat und drei offenen Plattformen, die reingeschoben, umgebaut und wieder herausgenommen werden können. Im Nest (Next Evolution in Sustainable Building Technologies) arbeiten nationale und internationale Forschungsteams mit Architekten und Firmen aus der Baubranche zusammen. (sda)