Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Der Industrie-Apéro vom Gewerbe- Industrie- und Handelsverein Dübendorf trifft sich bei der Firma Givaudan in Dübendorf zu einer Führung auf das grosse Dach des Unternehmen, auf dessen verschiedene Luftreinigungsmethoden in Betrieb sind.

Einen Einblick in die Welt der Düfte und Aromen bekamen die Mitglieder des Gewerbe-, Handels- und Industrievereins GHI Dübendorf am Mittwoch, den 11. Juli. Im Rahmen des Industrie-Apéros besuchten sie den Standort des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan rund um die Memphisbrücke in Dübendorf. In vier Gruppen bestiegen die Teilnehmer das Dach der Produktion und schauten sich die verschiedenen Luftreinigungsmethoden an und durften auch Duftproben nehmen.

Im Zentrum des Rundgangs standen die technischen Verbesserungen, die in den letzten Jahren dazu beitrugen, die Geruchsimmissionen am Standort deutlich zu reduzieren. Die zahlreichen Teilnehmer folgten den Ausführungen von Betriebsleiter Heini Menzi mit grossem Interesse. Nach dem Rundgang, der bis hinauf aufs Dach führte, stärkten sich die Mitglieder des GHI und hatten Gelegenheit zum Austausch. (zo)