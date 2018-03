«Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie bewirken? Und wie sehen Sie die Stadt, in der Sie politisieren?»: Züriost stellt allen Kandidierenden für den Dübendorfer Stadtrat schriftlich dieselben zehn Fragen. An der Reihe ist diesmal Jacqueline Hofer, die seit 2008 im Gemeinderat sitzt und nun in den Stadtrat will.