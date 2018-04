Gestern ereignete sich in Dübendorf ein Unfall, bei dem eine ältere Frau schwerst verletzt wurde. (Symbolfoto: Stadtpolizei Winterthur)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einer Fussgängerin in Dübendorf ist am späten Freitagabend die Fussgängerin lebensgefährlich verletzt worden. Dies berichtet die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Lebensgefährlich verletzt

Um 23:45 Uhr fuhr ein 30-jähriger Lenker mit seinem Personenwagen auf der Bahnhofstrasse in Dübendorf Richtung Wangen-Brüttisellen und bog schliesslich nach links in die Wallisellenstrasse ab. Aus noch ungeklärten Gründen kam es dabei zu einer Kollision mit einer 83-jährigen Fussgängerin. Diese wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Wegen des Unfalls war die Wallisellenstrasse für ungefähr zwei Stunden gesperrt.

Zeugen gesucht

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Sicherheitspolizeilicher Einsatzdienst, Telefon 044 247 28 20, in Verbindung zu setzen. (zo)