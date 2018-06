Der Unfall ereignete sich heute Nachmittag in der Neugutstrasse in Dübendorf (Fotos: 20 Minuten/Leserreporter)

Die Rettungskräfte sind am Freitagnachmittag mit einem Grossaufgebot nach Dübendorf ausgerückt. Kurz nach 14 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei die Meldung über einen Zwischenfall in der Metallveredelungsfirma Collini an der Ringstrasse in Dübendorf ein.

Die sofort ausgerückten Rettungskräfte sperrten vorsorglich die Neugutstrasse für den Verkehr. Die Mitarbeiter führten bereits die Evakuation des Firmengebäudes durch.

Unbekannter chemischer Stoff

Gemäss ersten Erkenntnissen wurde ein unbekannter chemischer Stoff im Erdgeschoss freigesetzt. Eine Person wurde mit unbestimmten Verletzungen hospitalisiert; vier weitere Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei mitteilt. Abklärungen des Chemiefachberaters von «Schutz & Rettung» Zürich ergaben, dass für die Umwelt und die Bevölkerung keine Gefahr bestand.

Die genaue Ursache des Zwischenfalls ist zurzeit ungeklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr von Schutz & Rettung, Feuerwehr Dübendorf-Wangen-Brüttisellen, der Chemie-Messbus von Schutz und Intervention Winterthur, die Chemiewehr von «Schutz & Rettung» Zürich mit Chemiefachberater, das Forensische Institut Zürich, sowie Ambulanzteams mit Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich, Regio 144 sowie vom Spital Uster im Einsatz. (zo)