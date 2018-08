13 Tage nach dem Absturz einer Ju-52 am Piz Segnas in Graubünden mit 20 Toten nimmt die Ju-Air ihren Flugbetrieb wieder auf. Laut Christian Gartmann, Sprecher der Ju-Air, sollen an diesem Tag zwei Flüge stattfinden. «Um 16 Uhr startet eine Maschine von Dübendorf nach Bensheim in Deutschland. Dort wird sie zwei Tage für Rundflüge eingesetzt.» Organisiert habe dies die in Bensheim ansässige Segelfluggruppe. Die Rundflüge seien schon vor dem Absturz der Ju-52 geplant gewesen. Der Flug nach Deutschland und die beiden Rundflüge sind laut Gartmann ausgebucht. «Es hat nach dem Absturz nur einzelne Stornierungen gegeben.»

Der zweite Flug mit einer Ju-52 am 17. August soll um 18.30 Uhr erfolgen. «Ein Rundflug im Abendlicht mit Start- und Endpunkt in Dübendorf», so Gartmann. Im Anschluss gebe es ein Nachtessen. Auch dieser Event sei ausgebucht.

«Würde es ein Problem mit unseren Maschinen gegeben, wäre das wohl schon bekannt geworden.» Christian Gartmann, Sprecher der Ju-Air

Abgesagt würden die Flüge einzig, wenn vor dem 17. August von offizieller Seite Vorbehalte wegen der Sicherheit des Flugbetriebs auftauchen würden. Davon geht Gartmann aber nicht aus. «Ich habe noch nie gesehen, dass die Unfall-Untersuchungsstelle Sust nicht einmal 24 Stunden nach einem Unglück mehrere mögliche Unfallursachen ausschliessen konnte. Würde es ein Problem mit unseren Maschinen gegeben, wäre das wohl schon bekannt geworden.»

Medienkonferenz am 17. August

Die Ju-Air habe aus Pietät gegenüber den Angehörigen der Opfer und um den eigenen Leuten eine Pause geben zu können, den Flugbetrieb vorübergehend freiwillig eingestellt. «Momentan führen wir viele Gespräche, um zu schauen, wie es den Ju-Air-Mitarbeitern geht und ob sie bereit sind, wieder im Betrieb zu arbeiten», so Gartmann.

«Nach dem Unglück sind die Piloten bereits wieder in die Luft gegangen – als Fluglehrer, Linien- oder Buisnessjet-Piloten.» Christian Gartmann, Sprecher der Ju-Air

Im Fokus stünden insbesondere die Piloten. «Ich habe keine Zweifel, dass diese uns sagen würden, wenn sie nicht bereit wären. Es handelt sich um sehr erfahrene Leute», sagt Gartmann. «Alle Piloten müssen sich tagtäglich die Frage stellen, ob sie bereit für einen Flug sind. Verneint das jemand, ist das ein Zeichen seiner Professionalität.» Die Piloten der Ju-Air seien Berufspiloten. «Nach dem Unglück sind sie bereits wieder in die Luft gegangen – als Fluglehrer, Linien- oder Businessjet-Piloten.»

Gartmann ist sich bewusst, dass die Ju-Air und der 17. August auf grosses öffentliches Interesse stossen werden. Deswegen wird der Verein am Vormittag dieses Tages einen Pressetermin abhalten. Dort anwesend würden der Ju-Air-CEO Kurt Waldmeier, der Chefpilot, der Chefingenieur und Cheftechniker sein. «Sie werden aufzeigen, was in der Zwischenzeit bei der Ju-Air unternommen wurde und wie die Sicherheit gewährleistet werden kann.»