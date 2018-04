Zweieinhalb Wochen nach dem Titelgewinn in der höchsten Schweizer Amateurliga MSL ist klar, wie der EHC Dübendorf in die nächste Saison steigen wird. Im Gegensatz zum Vorjahr, als ein Umbruch stattfand und gleich zwölf Spieler den Klub verliessen, bleiben die Veränderungen im Kader diesmal überschaubar. Vier Abgängen stehen sechs Zuzüge gegenüber – die Equipe dürfte zwar etwas an Routine verlieren, dafür an Jugendlichkeit und Erfolgshunger hinzugewinnen.

Die Abgänge betreffen allerdings teilweise Namen, die den EHCD in den vergangenen Jahren prägten: Die beiden Flügelstürmer Andreas Bührer und Denis Barts sowie Verteidiger Raphael Röthlisberger waren schon beim Amateur-Meistertitel der Glattaler in der Saison 2013/14 dabei. Bührer tritt nach sechs EHCD-Jahren (258 Spiele/233 Punkte) zurück. Barts (276 Spiele/286 Punkte) und Röthlisberger (261 Spiele/148 Punkte) spielten sieben Jahre für die Glattaler. Barts wechselt innerhalb der MSL zu Bülach. Wo Röthlisberger seine Karriere fortführt, ist noch unklar. Zudem verlässt Verteidiger Marvin Alena den EHCD nach zwei Saisons.

Leu bringt NLB-Erfahrung

In der Defensive wird der Abgang Röthlisbergers durch Marvin Leu kompensiert. Der 24-Jährige bestritt für die GCK Lions, Visp und Winterthur total 279 NLB-Partien. Komplettiert wird die Defensive mit Fabio Cohen, dem aktuellen Captain der Lions-Elite-A-Junioren. Jung sind auch die Zugänge in der Offensive: Damon Puntus (22), der zuletzt bei MSL-Konkurrent Basel spielte, bringt die Erfahrung aus 96 NLB-Partien mit den GCK Lions mit. Joshua Theodoridis, der seit Anfang Januar von Winterthur ausgeliehen war, wird vom EHCD definitiv übernommen – genauso wie die beiden 20-Jährigen Luca Müller und Simon Wettstein, die aus dem Lions-Nachwuchs stammen und in der letzten Saison schon vereinzelte Einsätze fürs Dübendorfer Fanionteam bestritten.