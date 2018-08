Ein Blick in die Sozialen Netzwerke am späten Samstagabend zeigt: Zahlreiche Kommentarschreiber sind mit ihren Gedanken bei den Angehörigen. (Foto: Twitter)

Nach dem Absturz eines ihrer Flugzeuge am Samstag am Piz Segnas hat die Dübendorfer Ju-Air heute morgen bekanntgegeben, dass sie den Flugbetrieb bis auf weiteres einstellt. «Eine Ju-52 der Ju-Air ist am Samstag, 4. August, verunglückt. Das Team der Ju-Air ist tief traurig und denkt an die Passagiere, die Crew und Familien und Freunde der Verunglückten», schreibt die Gesellschaft auf ihrer Homepage. Die Kantonspolizei hat eine Hotline für Angehörige eingerichtet, deren Nummer lautet 081'256'56'56.

Die Ju-Air schreibt, dass bereits gekaufte Tickets und Fluggutscheine ihre Gültigkeit behielten: «Aktuelle Informationen über den künftigen Flugbetriebe erhalten Sie so bald wie möglich unter 044'824'55'00 oder hier auf dieser Website.»

Angehörige in Dübendorf betreut

Die Ju-52 ist am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr beim Piz Segnas oberhalb von Flims abgestürzt. Gemäss der Bündner Kantonspolizei waren drei zivile Helikopter, zwei Rega-Helikopter und ein Grossaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Angaben über mögliche Opfer machte die Polizei bisher nicht und verweist auf eine Medieninformation, die heute um 14 Uhr stattfinden soll. Wie «Blick» unter Berufung auf einen Bekannten von Betroffenen meldete, sollen beim Absturz alle 17 Passagiere und 3 Besatzungsmitglieder umgekommen sein. Die Maschine war für einen Ausflug ins Tessin gebucht. Gegen 17 Uhr wurde das Flugzeug in Dübendorf zurück erwartet. Angehörige wurden dort von der Polizei und einem Care Team betreut.

Luftraum gesperrt

Der Absturzort befindet sich zwischen dem Kanton Graubünden und dem Kanton Glarus auf 2540 Metern über Meter an der Westflanke des Piz Segnas. Der Berg liegt auf der Kantonsgrenze und ist einer von mehreren Gipfeln, die die Sardona-Hochebene oberhalb von Flims im Norden begrenzen. Über der Absturzstelle wurde durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt eine Luftraumsperre verfügt.

Die Ursache für den Absturz wird durch die Bundesanwaltschaft gemeinsam mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle, der Staatsanwaltschaft Graubünden und der Kantonspolizei Graubünden untersucht. Die Unfallstelle ist gemäss Polizeiangaben während der Nacht bewacht worden.

Trauermeldung der Ju-Air

Die Dübendorfer Ju-Air bestätigte gestern Abend um 20.45 Uhr, dass es sich beim abgestürzten Flugzeug um eine ihrer Maschinen handelt. Eine Aufnahme eines Leserreporters von 20min hatte einen Aviatikexperten schon früher zum Schluss geführt, dass es sich bei der Maschine um eine Ju-52 handelt. Die Ju-Air in Dübendorf verfügt über mehrere dieser Maschinen, die 17 Passagieren, zwei Piloten und einer Flugbegleitung Platz bieten.

Die verunfallte Maschine trug die Kennung HB-HOT. Ihr Baujahr ist 1939. Ausgerüstet war sie mit drei Neun-Zylinder-BMW-Sternmotoren. Die Ju-Air hat neben der Unglücksmaschine zwei weitere baugleiche Flugzeuge sowie eine zur «Tante Ju» optisch fast identische C:A:S:A: 352/A3, die allerdings seit 2016 stillgelegt in Mönchengladbach weilt. Die Ju-Air wurde 1982 gegründet.

Tödlicher Absturz bei Hergiswil

Bereits am Morgen war ein Flugzeug in der Schweiz verunglückt: Bei einem Flugzeugabsturz bei Hergiswil NW kam eine vierköpfige Familie ums Leben. Wegen dieses Unfalls war auch die Flugparade am Stanserhorn abgesagt und auf den 15. September verschoben worden. An dieser Parade hätten auch eine Ju-52 und eine Fieseler Storch teilnehmen sollen, die von Dübendorf aus gestartet wäre.