Dübendorfs Gastläuferin Yvett Toth während ihrer Präsentation zu Hardrockmusik im Kurzprogramm in der Megasport Arena in Moskau. (Foto: Albert René Kolb

Sie hatte die Hoffnung, es doch noch in die Top Ten zu schaffen, aber für die Ausführung der ganz schweren Sprungelemente reichte die Trainingszeit noch nicht. Yvett Toth konnte aber trotz eines Fussbruchs im vergangenen Herbst an der Europameisterschaft vergangene Woche in Moskau für ihr Land starten. Und die Trainerin des Dübendorfer Eislaufclubs, Linda Van Troyen, betreute die Olympiateilnehmerin in Russland.

12000 Zuschauende waren in die Megasport Arena in Moskau gekommen, um die neue Europameisterin Alina Zagitova und die zweitklassierte Titelverteidigerin Evgenia Medvedeva (beide Rus) zu sehen, oder etwa "Altmeisterin" und Bronzegewinnerin Carolina Kostner (Ita).

Sturz in beiden Läufen

Vor diesen Eislaufstars startete Yvett Toth, im letzten Jahr an der EM im achten Rang klassiert, mit Trainingsrückstand und fehlenden Wettkämpfen in den Beinen. Aber die Ungarin nahm gleich die ganze Arena in Besitz und rockte das Haus mit «Back in Black» von ACDC, einer Hardrockband. Und beinahe hätte es Toth erneut für die Top Ten Europas wie im Vorjahr als Achte gereicht. Aber der lange Trainingsunterbruch forderte seinen Tribut: Sturz bei der geplanten Dreifachtoeloop/Dreifachtoeloop-Sprungkombination. Dies nachdem die Elemente im Sechs-Minuten-Einlaufen noch gelungen waren. «Ja, da liess ich etwa zehn Punkte liegen», meinte Toth und ergänzte in ihren eigenen Worten «ich verhaute das Kurzprogramm».

Denn auch beim zweiten Sprungelement, dem Dreifachlutz/Doppeltoeloop, verursachte Toth einen groben Fehler, ein Stepping-Out sowie einen Touchdown. Es hätte beinahe trotzdem erneut für die Top Ten von Europas besten Eiskunstläuferinnen gereicht. Denn der Schaden hielt sich in Grenzen: Immerhin der 15. Zwischenrang. Aber auch in der Kür am späten Samstagabend klappte nicht alles. «Ich war heute vor dem Start so nervös wie noch nie. Und ich machte erneut zwei schwere Fehler», ärgerte sich Toth. Diesmal war es ein misslungener Dreifachrittberger sowie ein angehängter Einfachsprung bei der Dreifachlutz-Sprungkombination. Aber wie schon im Kurzprogramm retteten hohe Levelnoten für die Pirouetten und die Schrittkombinationen die Rangposition. Der 13. Kürrang bedeutete auch den 13. Rang im Schlussklassement, mit 148,98 Punkten. Dieser 13. Rang ist aber den Umständen gemäss ein guter Leistungsausweis, wenn auch Ungarn den zweiten Startplatz für das nächste Jahr verloren hat. Dies im Gegensatz zur Schweiz, die dank dem 7. Rang von Alexia Paganini nächstes Jahr zwei Läuferinnen an die EM schicken kann.

Sofort wieder Training angesagt

Nach der Kür flog Toth anderntags am Sonntag gleich in die Schweiz zurück. «Am Montag trainiere ich wieder in Dübendorf.» Dies zusammen mit ihrer Trainerin Van Troyen. Die verbleibende Zeit bis zum Olympiastart im Februar soll optimal genutzt werden, um die Stabilität zu verbessern.

(Albert René Kolb)