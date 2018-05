Stolz auf die Mannschaft, auf den gesamten Staff und auch ein wenig auf sich selbst sei er, sagte Marcel Erismann nach dem 3:1-Erfolg in Frauenfeld. Dies darf der abtretende Dübendorf-Trainer auch sein, hat doch der Aufsteiger den Ligaerhalt dank diesem Sieg zwei Runden vor Schluss bereits geschafft.

Dübendorf trat im Thurgau konzentriert, gut organisiert und kompakt auf und hatte das Geschehen von Beginn weg im Griff. Es dauerte aber bis zur 37. Minute, ehe sich dies auch im Resultat niederschlug und Angliker den FCD mit einem Penalty in Führung schoss. Umso schneller legten die Gäste nach: Nur zwei Minuten nach dem 1:0 nämlich erzielte Marjanovic den zweiten Treffer.

Nachdem die Dübendorfer kurz nach der Pause das wohl vorentscheidende dritte Tor nur knapp verpasst hatten, brachten sie den Gegner mit einem fatalen Fehler im Mittelfeld, der zum 1:2 führte, wieder in die Partie zurück. In der Folge brach im FCD leichte Hektik aus und es bedurfte einiger Abwehraktionen des wie gewohnt starken Keepers Ursprung sowie etwas Glück bei einem gegnerischen Lattenschuss, um die knappe Führung zu verwalten. Allmählich aber gelang es den Gästen, das Spiel wieder zu kontrollieren und Deuber beseitigte mit seinem verwandelten Penalty kurz vor Schluss sämtliche Zweifel am FCD-Sieg, der gleichzeitig den Ligaerhalt bedeutete.

Frauenfeld - Dübendorf 1:3 (0:2). - Tore: 37. Angliker (Penalty) 0:1. 39. Marjanovic 0:2. 53. 1:2. 89. Deuber (Penalty) 1:3.