Was für ein Cup-Los für den EHC Dübendorf. Mit den Rapperswil-Jona Lakers bekommt es der Glattaler MSL-Klub erneut mit einem attraktiven Gegner zu tun.

Aufsteiger und Cupsieger

Die St. Galler schafften erst vor wenigen Wochen in einer packenden Best-of-7-Serie gegen den EHC Kloten den Wiederaufstieg in die National League A.

Und die Lakers sind auch der Titelverteidiger. Anfang Februar gewannen sie als zweites unterklassiges Team überhaupt nach Genf Servette im Jahr 1959 den Schweizer Cup. Beim 7:2-Finalsieg wurde der HC Davos förmlich deklassiert.

Seit 2014 immer dabei

Der EHCD selbst qualifizierte sich seit der Wiedereinführung des Schweizer Cups in der Saison 2014/15 stets für die erste Hauptrunde.

Er schaffte im September 2015 das Cup-Wunder gegen den EHC Davos mit einem 5:4-Triumph nach Verlängerung. Und er zog sich auch 2014 gegen den EHC Kloten (1:6) und 2016 gegen die ZSC Lions (0:4) achtbar aus der Affäre.

Die #SCRJLakers treffen als #Titelverteidiger in der 1.Hauptrunde des #SIHC auswärts auf den EHC Dübendorf. Das Spiel in der KEB "Im Chreis" findet am Di, 18. oder Mi, 19. 09.2018 statt. Weitere Infos zu diesem Spiel folgen..@ehcwinterthur Ein anderes Mal gerne wieder :-) pic.twitter.com/vLSr8jXWQP