Der Onlinhandel für Kontaktlinsen mit Sitz in Dübendorf übernimmt LensPro. (Foto: Printscreen discountlens.ch)

Discountlens.ch, ein Dübendorfer Onlinehändler für Kontaktlinsen und Pflegeprodukte übernimmt per sofort den Mitbewerber lenspro.ch. Dies teilt Discountlens.ch in einer Medienorientierung mit. Lenspro.ch wurde Ende 2013 gegründet. Der Gründer und Mitinhaber von lenspro.ch, Balz A. Gut, sagt zur durchgeführten Transaktion: «Wir sind sehr glücklich, dass wir unseren Kunden mit dem Übergang zu discountlens.ch in Zukunft noch bessere Konditionen und einen noch schnelleren Service bieten können.»

Nicht die erste Übernahme

Mit der Übernahme setzt discountlens.ch seine Wachstumsstrategie fort. Der Dübendorfer Online-Kontaktlinsenhandel hat sich 2017 bereits den Anbieter mclinsen.ch einverleibt. Damit baut discountlens.ch ihre Position als grösster Anbieter im Schweizer Onlinegeschäft von Kontaktlinsen, Lesebrillen, Pflegeprodukten und Zubehör weiter aus. Der Geschäftsführer Andreas Hungerbühler, sagt zur Strategie von Discountlens: «Wir bieten unserer Kundschaft schon heute das grösste Sortiment an Kontaktlinsen an, liefern am schnellsten und zu Preisen, die 30-50% günstiger sind als beim Optiker.»