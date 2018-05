Die Zahlen des diesjährigen Love Ride auf dem Flugplatz-Areal in Dübendorf lesen sich um einiges besser, als diejenigen von der letzten, verregneten Austragung. Gut 10‘000 Besucher wurden gezählt, das sind 7500 mehr als vor Jahresfrist. Rund 6000 Motorradfahrer machten sich von Dübendorf aus auf den Weg. Gemäss ersten Berechnungen dürfte die Spendensumme diesmal bei 400‘000 Franken liegen.

Impressionen vom Love Ride 2018: (Video: Simon Grässle)

Besonders erfreulich: Alle 300 Menschen mit einer Muskelerkrankung oder einer Behinderung, die auf die rund 60 Kilometer lange Ausfahrt mitgehen wollten, fanden dank den zahlreich erschienenen Seitenwagen- und Trikefahrern eine Mitfahrgelegenheit. Bei Regen hätten nur knapp über 100 beeinträchtigte Menschen teilgenommen, wie die Referenzwerte der 25. Ausgabe zeigen.

Der Ride out sei für viele Betroffene, die meistens im Rollstuhl sitzen und deren Bewegungsfreiheit in der Regel stark eingeschränkt ist, das grosse Highlight «dieses in Europa einzigartigen Benefizevents», rufen die Veranstalter in einer Medienmitteilung in Erinnerung.

Wenn auf dem Flugplatz-Areal in Dübendorf der Love Ride stattfindet, herrscht auch in Illnau Volksfeststimmung. Mit den Einnahmen der Biker Party wird die Effretiker Stiftung Ilgenmoos unterstützt.

Keine rutschigen Fussgängerstreifen

In seinem Grusswort bedankte sich Regierungsrat Thomas Heiniger (FDP) bei den vielen Bikern und freiwilligen Helfern für ihr Engagement. Die muskelkranken Menschen würden hoffentlich einen unvergesslichen Tag erleben. «Ich bin froh, spielt das Wetter dieses Jahr mit. So gibt es für die Biker auch keine rutschigen Fussgängerstreifen», sagte der Gesundheitsdirektor.

Musikalisch sorgten sechs Schweizer Bands aus dem Rock- und Pop-Rock-Bereich für Stimmung auf der grossen Bühne in Dübendorf. Mit ihren Eigenkompositionen sowie bekannten Klassikern von Rockgrössen wie AC/DC, ZZ-Top oder Deep Purple konnten sie das Love-Ride-Publikum begeistern.

Über 7 Millionen gesammelt

Seit der ersten Austragung im Jahr 1993 hat sich am Love Ride einiges getan. Der Event wurde grösser und pompöser, doch der Grundgedanke blieb derselbe: Die Bikergemeinschaft möchte Menschen mit Beeinträchtigung helfen. Sei es durch eine Ausfahrt oder durch Geldspenden, die der Anlass generiert. Im Laufe der nun 26-jährigen Geschichte kamen so bereits über 7 Millionen Franken zusammen, welche Muskelkranken und Behinderten zu Gute kommen. (mig)



