Die siebte Ausgabe der Jazztage Dübendorf steht ganz im Zeichen nationaler und internationaler Musikerinnen. Marianne Racine und Corin Curschellas sind fest in der Schweizer Musikszene verankert. Marta Sanchez, Rita Marcotulli und Rebecca Trescher stehen für internationale Qualität. Am Donnerstagabend geht es in der Oberen Mühle in Dübendorf los.