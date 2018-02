Das Gerücht geisterte schon herum, als die MSL noch Swiss Regio League hiess: Einzelne Spiele der neuen Amateurliga würden live am TV oder im Internet zu sehen sein. Als dann der Verband der Schweizer Kommunikationsnetze «Suissedigital» Hauptsponsor wurde und die Liga «MySports League» nannte, stiegen die Erwartungen. Doch bei MySports suchte man vergeblich nach den MSL-Partien. «Nomen est omen» – sinngemäss «Name ist Programm» – das galt in diesem Fall nicht.

«Liga verdient Plattform»

Das ändert sich nun. MySports wird den Playoff-Final, der am 17. März beginnt, live übertragen. «Die dritthöchste Liga hat es verdient, eine grössere Plattform in Form einer TV-Übertragung zu erhalten. Dafür gibt es keine bessere Gelegenheit, als eine Playoff-Finalserie», sagt Stephan Liniger, Chefredaktor von MySports.

Noch nicht klar ist, auf welchen Kanälen die Partien ausgestrahlt werden. MySports würde gerne möglichst viele Partien auf dem Basissender anbieten, der ohne Zusatzkosten im TV-Grundangebot von UPC und den Distributionspartnern verfügbar ist. Alternativ würden die Spiele auf den Pay-Sendern von MySports ausgestrahlt werden.

Ungewohnter Rhythmus

Mutmasslich sind die Chancen für eine Übertragung im Basissender grösser an Wochentagen, an denen in den Profiligen nicht gespielt wird. In der MSL ist man wohl auch deshalb für die ganzen Playoffs vom gewohnten Rhythmus (Dienstag, Donnerstag, Samstag) abgewichen. Zwar beginnen alle Serien an einem Samstag, danach wird aber am Dienstag, Freitag und Sonntag gespielt.

Unklar ist, in welcher Form der Sender in der nächsten Saison über die MSL berichten wird. «MySports gibt es erst seit fünfeinhalb Monaten. Ganz generell werden wir im Sommer Bilanz ziehen und die Weichen für die nächste Saison stellen», sagt Chefredaktor Liniger.