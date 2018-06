Der Streit um den Dübendorfer Schulraum, in dessen Folge eine Urnenabstimmung abgesagt wurde, hat sich beruhigt. Erledigt ist das Thema damit aber nicht. Die SVP, die die Kommunikation der Schulpflege an vorderster Front kritisierte, bringt das Thema zurück auf den Diskussionstisch. SVP-Parteipräsident und Gemeinderat Patrick Walder hat kürzlich eine Anfrage an den Stadtrat mit dem Titel «Wichtige Beschlüsse müssen öffentlich publiziert werden» gestellt.

Nachwehen des grossen Streits

Im Zentrum des Schulhausstreits standen Schulraumkredite, welche nach Meinung der SVP die Schulpflege hätte öffentlich machen müssen. Streitpunkt in der Diskussion, die das Parlament seit dem Ausgang der Behördenwahlen beschäftigt, war die Einstufung zweier Kreditvergaben. Die Schulpflege ging von dringenden, also zeitlich, örtlich und inhaltlich gebundenen Ausgaben aus und glaubte deshalb über die Vergabe nicht proaktiv informieren zu müssen. Stadtrat und Hauptkritikerin SVP dagegen waren der Meinung, dass in diesen Fällen die Kriterien für gebundene Kredite nicht gegeben waren und die Schulpflege deshalb den Stadtrat über ihre Beschlüsse hätte informieren müssen.

Alles öffentlich machen

Um erneut fälschlich ausgegebene Kredite zu vermeiden, will die SVP jetzt, dass sämtliche Behörden über ihre Beschlüsse – also sowohl über gebundene als auch ungebundene Kredite – informieren müssen.

Walder beruft sich auf das vom Kanton verordnete Öffentlichkeitsprinzip und glaubt, dass sein Vorschlag die Demokratie stärkt: «Die öffentliche Information von Behörden ist für die Stimmbürger von entscheidender Bedeutung.» Nur wenn grundsätzlich alle Entscheide der Behörden veröffentlicht würden, könnten die Stimmenden gegen die Erlasse der Exekutive vorgehen, «insbesondere, wenn es um Beschlüsse über gebundene Ausgaben geht».

Auch Stadtrat betroffen

Walder zielt mit seinem Vorstoss in erster Linie auf die Kommunikation der Schulpflege ab, wie er auf Anfrage sagt. Gemeint seien aber auch Stadtrat und Sozialbehörde. Auch diese müssten über ihre Beschlüsse informieren. Um sich Klarheit über die Situation zu verschaffen, will er jetzt vom Stadtrat wissen, an welchen Richtlinien sich Stadtrat und andere Behörden bei der Kommunikation von Beschlüssen orientieren.

Auch die GLP/GEU-Fraktion begrüsst Walders Anfrage. Dies obwohl es sich bei Susanne Hänni, der Präsidentin der Schulpflege, also der Behörde, die von der SVP kritisiert wird, um ein eigenes Parteimitglied handelt. GLP-Gemeinderätin Stefanie Huber sagt: «Es ist gut, wenn jetzt eine sachliche Diskussion über die Kriterien von gebundenen Krediten geführt wird.» Sie betont, dass das Thema grundsätzlich diskutiert werden soll und nicht nur auf die Schulpflege abzielt. «Auch Stadtrat und Sozialbehörde dürfen gebundene Kredite sprechen. Ich glaube, dass es auch dort heisse Eisen gibt.»