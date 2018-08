Beim Absturz der Junker Ju-52 an der Westflanke des Berges Piz Segnas, auf etwa 2540 Metern Höhe, könnten bis zu 20 Menschen ums Leben gekommen sein. Das Oldtimer-Flugzeug hat Platz für 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Die Insassen befanden sich auf der Rückreise von einem Abstecher nach Locarno.

Das Wochenende im Tessin wurde von der Ju-Air organisiert – ein in Dübendorf ansässiger Verein von Freunden der schweizerischen Luftwaffe (VFL), der 1981 die drei ausgemusterten Maschinen übernommen hatte. In der Einladung steht: «Mit einem spannenden Flug über das Gotthardmassiv geht es ins Tessin.»

Abstecher nach Italien

Der Check-In erfolgte am Freitagmorgen um 8.30 Uhr im Dübendorfer Air Force Center. Angekommen in Locarno ging es weiter zu einem Mittagessen im Grotto Fossati in Meride. Die Teilnehmer, die alle Mitglied des Vereins VFL sein müssen, übernachteten in Lugano im Viersternehotel Lugano Dante.

Am Samstagmorgen standen eine Schifffahrt nach Porlezza und der Besuch des Marktes auf der italienischen Seite auf dem Programm. Nach dem Mittagessen in Italien erfolgte der Rückflug nach Dübendorf. Auf dem Flugplatz wären die Passagiere gegen 17 Uhr erwartet worden.

Die nächste Erlebnisreise wäre am kommenden Freitag mit Ziel in Sion geplant gewesen.