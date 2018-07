Ab dem 11. Mai 2019 werden Einhörner die Stadt Dübendorf bevölkern. Wie einst die Bären oder Kühe der Stadt Zürich werden sie von Firmen oder Privatleuten individuell gestaltet. Mit dieser Aktion will der örtliche Verschönerungsverein – man ahnt es – die Stadt verschönern, und gleichzeitig sein 100-jähriges Bestehen feiern.

Bevor jetzt die Lästermäuler loslegen: Das Einhorn ist imfall das Dübendorfer Wappentier, man will in der Stadt an der Glatt also nicht irgend einem Modetrend aufsitzen. Doch ist der Polyester-Rohling wirklich schön genug für diese Aktion? Auf der Facebook-Seite von Züriost sind die Meinungen geteilt.

Bildhauer Bruno Eggenberger hat das Einhorn entworfen und dabei eine abstrahierte, einfache Formgebung gewählt, damit die Leute freier in der Gestaltung sind. Was halten Sie von seinem Werk?