Was für ein Kontrast: Vor einem Jahr lieferte der April alles, was er zu bieten hatte, sogar ein paar Schneeflocken gab es. Diesmal hingegen findet die Erlebniswoche bei Prachtswetter statt. Zum 25. Mal wurde das blaue Zirkuszelt in der Badi Dübendorf aufgestellt. Gut 150 Kinder sind jeden Tag mit dabei, spielen, basteln, hören Geschichten zu. Am Mittwoch gibt es einen Ausflug. Betreut werden sie von fast 60 Freiwilligen. Veranstaltet wird die Erlebniswoche von der Chrischona-Gemeinde und ihrer Jungschar, der Reformierten Kirche, der Methodistenkirche und vom Cevi.

Martina Wolf vom Organisationsteam zeigte sich am Dienstag zufrieden mit der Durchführung. Die Stimmung sei super. Und auch die Teilnehmerzahlen stimmten. Zwar habe die Zahl der Kinder über die letzten fünf Jahre leicht abgenommen. Gleichzeitig gebe es aber auch jedes Jahr mehr Freizeitangebote, so Wolf.