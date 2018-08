Huawei will in der Schweiz expandieren. Der Smartphone-Hersteller und Telekom-Ausrüster aus China plant in Zürich und Lausanne neue Forschungs- und Entwicklungszentren, wie CEO Eric Xu gegenüber der «Schweiz am Wochenende» sagte.

Zur Zeit beschäftigt der Konzern in Dübendorf 350 Mitarbeitende, diese Zahl soll nun deutlich wachsen. Wie viele neue Arbeitsplätze Huawei in Zürich und Lausanne schaffen wird, sagte Xu nicht. Ein Kadermitglied sprach aber von einem «massiven» Ausbau.

ETH gab den Ausschlag

Für Lausanne und Zürich habe man sich entschieden, weil sich dort Eidgenössische Technische Hochschulen befinden, sagte Xu im Rahmen des Arbeitsbesuchs von Bundesrätin Doris Leuthard am Hauptsitz von Huawei in Shenzhen. «Huawei braucht hochqualifizierte Forscher», sagte der CEO

Gemäss der Schweiz am Wochenende arbeitet die Hälfte der insgesamt 180 000 Huawei-Mitarbeiter – es sind fast so viele wie bei Apple und Google zusammen – in der Forschung und Entwicklung. Dieses Jahr werden umgerechnet fast 14 Milliarden Franken investiert. Nächstes Jahr sollen es 20 Milliarden sein. (jsk)