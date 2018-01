Jana Stroppel vom Dübendorfer Eislaufclub während ihrer Präsentation des Kurzprogramms in der Lido Eishalle in Rapperswil. (Foto: Albert René Kolb)

Erst sah es nach einem weniger guten Ende aus - Jana Stroppel vom Dübendorfer Eislaufclub (DEC) vermochte zu Beginn ihres Kurzprogramms an den nationalen Titelkämpfen des Nachwuchs U15 den Doppelaxel nicht zu stehen. Trotzdem klassierte sich die 15-Jährige im zweiten Zwischenrang nach dem ersten Tag. Der Fehler beim Königssprung erstaunte ob des Einlaufens nicht - Stroppel missrieten gleich vier Versuche während der 6-Minuten-Aufwärmphase. «Ich konnte vorher eine Woche lang wegen einer Überbelastung am Schienbein keine Sprünge trainieren», erklärte die Absolventin einer Kunst- und Sportschule, was die Unsicherheit der DEC-lerin über weite Phasen des Kurzprogramms erklärt.

Brillanter zweiter Teil

Auch der Kürauftakt sollte für Stroppel alles andere als optimal gelingen: Bei den ersten drei Sprungelementen musste die im Vorfeld zum Kreis der Edelmetallanwärterinnen Gehandelte Abzüge in Kauf nehmen. «Es war eigentlich ganz gut, aber ich hätte besser laufen können. Mein Ziel war, fehlerfrei zu laufen, was aber in beiden Programmen nicht erfolgte», meinte die neue Nummer 3 der Schweiz am früheren Sonntagabend und ergänzte: «Aber ich freue mich schon über den dritten Rang.» Zurecht, sei gleich beigefügt, denn ab Mitte der Kür präsentierte sich Stroppel auffallend souverän, lief sicher mit beeindruckenden Ausführungen einer Doppellutz/Doppeltoeloop-Sprungkombination, einem Doppelflip sowie einem Doppellutz und entsprechenden hohen Punktzahlen. Die Schülerin von Dübendorfs Trainerin Linda Van Troyen lief in der Lido Eishalle in Rapperswil plötzlich so, als wären die Fehler vorher nicht passiert. Gewonnen wurde die Konkurrenz von Fiona Schumacher (Rapperswil-Jona, 89,70 Punkte) vor Alexia Cosentino (Meyrin, 85,77 Punkte) und Stroppel (83,86 Punkte).

Die Nummer Fünf

Laura Pfister vom Eislauf-Club Zürich lief nach der Formel 6 + 6 = 5. Sechste im Kurzprogramm und Sechste in der Kür ergab für die Pfaffhauserin den 5. Schlussrang. Auch Pfister stürzte beim Doppelaxel im Kurzprogramm, und auch sie hatte bei den ersten drei Sprungelementen der Kür Abzüge hinzunehmen. Aber auch sie steigerte sich in der Folge mit Lutz und Flip als Doppelsprüngen und zwei hoch benoteten Pirouetten. Die Schülerin von Weltmeisterin und Trainerin Denise Biellmann erreichte 76,09 Punkte und ist nun die Nummer 5 der Schweizer U15 Nachwuchsläuferinnen. (Albert René Kolb)