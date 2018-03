«Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie bewirken? Und wie sehen Sie die Stadt, in der Sie politisieren?»: Der ZO/AvU stellt allen Kandidierenden für den Dübendorfer Stadtrat dieselben zehn Fragen. An der Reihe ist diesmal Jürgen Besmer (FDP), der seit acht Jahren Mitglied des Stadtrats ist und dem Ressort Tiefbau vorsteht.